SpaceX Starship Ship 40 nach Test in idealem Zustand: Flugfrequenz wird stark steigen

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SpaceX Starship Ship 40 nach Test in idealem Zustand: Flugfrequenz wird stark steigen

SpaceX, gegründet von Elon Musk, beschleunigt weiterhin die Arbeiten an seinem leistungsstärksten Raumschiff — Starship. Nach den jüngsten statischen Zündtests beeindruckte der Prototyp Starship Ship 40 Experten und Beobachter durch sein äußeres Erscheinungsbild. Dieser Test war ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf den Flight Test 13 und bewies die Widerstandsfähigkeit des Schiffes gegenüber extremen Belastungen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Auf Fotos von Colin von NASASpaceflight, die am Starbase-Gelände aufgenommen wurden, ist zu sehen, dass der Rumpf von Ship 40 fast wie neu aussieht. Vor allem die sechseckigen Hitzeschildkacheln, die das Schiff beim Wiedereintritt in die Atmosphäre vor Überhitzung schützen, blieben vollständig erhalten. Bei früheren Prototypen kam es nach solchen Tests häufig zum Ablösen von Kacheln oder zu Schäden an Teilen des Rumpfes.

Technische Möglichkeiten und Raptor 3 Triebwerke

Laut ixbt.com arbeiteten bei diesem Test am Massey-Prüfstand sechs Triebwerke des Schiffes gleichzeitig 60 Sekunden lang mit voller Leistung. Dieser Prozess ermöglichte die Überprüfung der Stabilität der Triebwerke und der Festigkeit des Hitzeschutzes. Ship 40 ist der zweite Vertreter der Starship V3 Generation und ist mit verbesserten Raptor 3 Triebwerken ausgestattet.

Die neue Generation von Triebwerken ist nicht nur leistungsstärker, sondern auch kompakter. Ihr Design ist frei von komplexen externen Rohrleitungen und Sensoren, was die Zuverlässigkeit des Systems erhöht. Der Erfolg des Starship-Projekts hängt genau von der wiederholbaren und fehlerfreien Funktion dieser Triebwerke ab.

Große Änderungen im Flugplan

Gemäß den Plänen von SpaceX wird der 13. Testflug des Starship-Systems für Mitte Juli dieses Jahres erwartet. Dieser Flug soll ebenfalls auf einer suborbitalen Flugbahn erfolgen. Ab August plant das Unternehmen jedoch, die Flugfrequenz drastisch zu erhöhen: Starship wird künftig mindestens einmal im Monat ins All fliegen.

Branchenexperten betonen, dass der 14. Flug ein Wendepunkt in der Geschichte des Projekts sein könnte. In dieser Phase wird erwartet, dass das Schiff zum ersten Mal einen vollständigen orbitalen Flug durchführt. Wenn alle Pläne erfolgreich umgesetzt werden, wird Starship in naher Zukunft zum Haupttransportmittel für die Erschließung des Mondes und Expeditionen zum Mars.

Diese Neuigkeiten sind auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan von Bedeutung, da die SpaceX-Technologien die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum voraussichtlich um ein Vielfaches senken werden. Dies wird in Zukunft die Möglichkeiten für kleinere Staaten und private Unternehmen erweitern, an Weltraumprogrammen teilzunehmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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