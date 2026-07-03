Barcelona steht vor dem teuersten Transfer in der Geschichte des Frauenfußballs

Der spanische Verein Barcelona bereitet sich auf einen weiteren spektakulären Transfer auf dem Markt des Frauenfußballs vor. Die amtierenden Champions-League-Siegerinnen haben die Verhandlungen mit Manchester City intensiviert, um die brasilianische Stürmerin Kerolin zu verpflichten. Sollte dieser Deal zustande kommen, wäre es der teuerste Einkauf in der Geschichte der Katalaninnen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Berichten von ixbt.com und ge zufolge hat Barcelona bereits zwei offizielle Angebote beim englischen Verein eingereicht, die jedoch von der Führung von Manchester City bisher abgelehnt wurden. Dennoch setzen beide Seiten den Dialog fort, um eine Einigung zu erzielen. Es ist bekannt, dass die 26-jährige Spielerin selbst einem Wechsel nach Spanien nicht abgeneigt ist und City bereit ist, sie gegen eine angemessene Ablösesumme ziehen zu lassen.

Rekordverdächtige Transfersumme

Bereits das zweite Angebot von Barcelona hätte den Vereinsrekord brechen können. Bisher galt der englische Star Keira Walsh als der teuerste Einkauf der Katalaninnen. Barcelona kaufte sie 2022 für 400.000 Pfund (ca. 470.000 Dollar) von Manchester City. Damals wurde diese Summe als Weltrekord im Frauenfußball verzeichnet.

In den letzten Jahren hat sich die finanzielle Situation im Frauenfußball jedoch drastisch verändert. Die Ablösesumme für Keira Walsh gehört heute nicht einmal mehr zu den zwanzig teuersten Transfers der Geschichte. Die neue Summe, die für Kerolin geboten wird, soll eine neue Ära für Barcelona einläuten. Obwohl der genaue Wert des Transfers noch nicht bekannt gegeben wurde, soll er deutlich über dem von Walsh liegen.

Kerolins Erfolge bei Manchester City

Die brasilianische Stürmerin kam im Januar 2025 vom US-Klub North Carolina Courage in die englische Premier League. Sie wurde in kürzester Zeit zu einer der wichtigsten Leistungsträgerinnen des Teams. Besonders in der Saison 2025/26 trug Kerolin mit 9 Toren und 5 Vorlagen maßgeblich dazu bei, dass Manchester City nach 10 Jahren Durststrecke den Meistertitel gewann.

Ihr Hattrick gegen Chelsea im Februar bleibt einer der glanzvollsten Momente der Saison. Obwohl Kerolin einen Teil der Saison verletzungsbedingt verpasste, lag sie in der Effizienz nur hinter Stars wie Khadija Shaw, Vivianne Miedema und Alessia Russo.

Da einige Offensivspielerinnen Barcelona verlassen haben, sieht die Vereinsführung in Kerolin den idealen Ersatz. Ihre dynamische Spielweise und ihre Fähigkeit, Spiele in unerwarteten Situationen zu entscheiden, sind für die Katalaninnen von entscheidender Bedeutung. Derzeit bereitet Barcelona ein drittes und letztes Angebot vor.