Cristiano Ronaldo schreibt erneut Geschichte: Ein einzigartiger Rekord von 25 Toren

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Cristiano Ronaldo schreibt erneut Geschichte: Ein einzigartiger Rekord von 25 Toren

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat einen weiteren monumentalen Meilenstein in der Fußballgeschichte erreicht.

Er ist der erste Spieler der Geschichte, der insgesamt mindestens 25 Tore bei Welt- und Europameisterschaften erzielt hat, wie das Statistikportal Squawka bekannt gab.

Das historische Tor fiel gegen Kroatien

Ronaldo erzielte sein 25. Tor bei großen internationalen Turnieren im Achtelfinale der WM 2026 gegen Kroatien.

In der 68. Minute der Begegnung erhielt Portugal einen Elfmeter. Cristiano trat an, verwandelte sicher und markierte damit einen weiteren historischen Erfolg.

Ronaldos Tore bei Turnieren

Die Torbilanz des portugiesischen Stars bei Welt- und Europameisterschaften sieht wie folgt aus:

  • Euro 2004 — 2 Tore;

  • WM 2006 — 1 Tor;

  • Euro 2008 — 1 Tor;

  • WM 2010 — 1 Tor;

  • Euro 2012 — 3 Tore;

  • WM 2014 — 1 Tor;

  • Euro 2016 — 3 Tore;

  • WM 2018 — 4 Tore;

  • Euro 2020 — 5 Tore;

  • WM 2022 — 1 Tor;

  • WM 2026 — bisher 3 Tore.

22 Jahre Geschichte

Ronaldo erzielte sein erstes Tor bei einer Europameisterschaft im Jahr 2004.

Seitdem ist er einer der wichtigsten Anführer Portugals bei verschiedenen Welt- und Europameisterschaften geblieben.

Das Tor gegen Kroatien brachte Cristianos Gesamtzahl bei großen internationalen Turnieren über einen Zeitraum von 22 Jahren auf 25 Treffer.

Ronaldos Rekorde gehen weiter

Cristiano Ronaldo nimmt aufgrund seiner Beständigkeit bei großen Turnieren und seiner langjährigen Leistungen auf höchstem Niveau einen besonderen Platz in der Fußballgeschichte ein.

Mit bisher drei Toren bei der WM 2026 hat der Stürmer die Möglichkeit, seinen Rekord in den weiteren Phasen des Turniers noch weiter auszubauen.

Cristiano RonaldoWeltmeisterschaftEuropameisterschaftFußballrekordePortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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