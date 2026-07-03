Kameras hielten Cristiano Ronaldo dabei fest, wie er vor Tor gegen Kroatien „Bismillah“ sagte (Video)

Cristiano Ronaldo wurde von den Übertragungskameras dabei gefilmt, wie er vor einem Elfmeter gegen Kroatien „Bismillah“ sagte. Anschließend verwandelte der portugiesische Stürmer den Strafstoß sicher zum Tor.

Die Szene verbreitete sich in kurzer Zeit rasant in den sozialen Netzwerken. Fußballfans diskutieren über Ronaldos Worte vor dem Elfmeter und seine Reaktion nach dem Treffer.

In diesem Spiel, in dem Ronaldo traf, gelang es Portugal, die Situation zu ihren Gunsten zu drehen, obwohl sie zunächst zurückgelegen hatten. Das Team schaffte das Comeback und zog ins Achtelfinale ein.