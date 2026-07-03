Bahnfahrkarten bald über Maks Messenger erhältlich

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Bahnfahrkarten bald über Maks Messenger erhältlich

Die Integration digitaler Technologien in den Transportsektor erweitert kontinuierlich den Komfort für Fahrgäste. Die Russischen Eisenbahnen (RJD) planen, bis Ende dieses Jahres den Ticketverkauf über einen speziellen Chat-Bot im nationalen Messenger "Maks" einzuführen. Diese Neuerung ermöglicht es Fahrgästen, Tickets ohne Warteschlangen und ohne zusätzliche Apps zu kaufen. Dies berichtet Ixbt.com Nachricht berichtet.

Der neue Service ist primär für Regionalzüge im Vorortverkehr vorgesehen. Laut ixbt.com wird dieses System in fast allen Regionen Russlands in den Eisenbahnnetzen funktionieren. Eine Ausnahme bildet lediglich der Moskauer Verkehrsknotenpunkt, da dort bereits ein eigenes, spezielles Ticketverkaufssystem etabliert ist.

Testprozesse und Sicherheitsmaßnahmen

Spezialisten der RJD arbeiten daran, die technische Perfektion des neuen Service vor der breiten öffentlichen Einführung sicherzustellen. Unternehmensvertreter betonen, dass eine umfassende Analyse des reibungslosen Betriebs und die Prüfung der Sicherheitssysteme ein entscheidender Schritt vor der Skalierung des Service sind.

Es ist anzumerken, dass dieses Projekt bereits seit längerer Zeit getestet wird. Insbesondere seit März 2026 wurden die Funktionen des Chat-Bots experimentell auf Vorortstrecken in den Regionen Nowosibirsk, Omsk, Kemerowo sowie in den Gebieten Altai und Krasnojarsk eingesetzt. Seit dem 1. Juli dieses Jahres wurden auch die nordwestlichen Gebiete Russlands in diese Liste aufgenommen.

Bedeutung der digitalen Transformation

Der Ticketverkauf über Messenger entwickelt sich derzeit zu einem globalen Trend. Solche Lösungen sparen nicht nur Zeit für die Nutzer, sondern tragen auch zur Senkung der Betriebskosten für Transportunternehmen bei. Transaktionen über Bots in Telegram oder anderen nationalen Messengern zeichnen sich durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche aus.

In Anbetracht dessen, dass auch in Usbekistan das System des Ticketkaufs für Züge und Busse über Telegram-Bots immer populärer wird, ist ein deutlicher Wachstumstrend bei digitalen Diensten auf regionaler Ebene erkennbar. Diese Erfahrung der RJD könnte in Zukunft als Anstoß für neue innovative Ansätze in den Transportsystemen anderer Nachbarstaaten dienen.

Die vollständige Inbetriebnahme des Service ermöglicht es Fahrgästen, Fahrpläne in Echtzeit zu verfolgen, freie Plätze auszuwählen und Zahlungen innerhalb weniger Sekunden zu tätigen. Dies hebt die kundenorientierte Servicequalität in der Transportlogistik auf eine neue Stufe.

TechnologieTransportMaksChat-botRJD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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