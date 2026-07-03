Tottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurück

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Tottenham verzichtet auf Joao Palhinha: Portugiesischer Star kehrt zum FC Bayern zurück

Der Londoner Tottenham Club hat seine Pläne zur Verstärkung des Mittelfelds überarbeitet. Die Vereinsführung hat beschlossen, die Kaufoption für Joao Palhinha, der die letzte Saison auf Leihbasis im Team verbrachte, nicht zu ziehen. Diese Entscheidung lässt die Zukunft des portugiesischen Fußballers erneut ungewiss. Goal.com berichtet darüber.

Laut Sky Sport haben die "Spurs" offiziell mitgeteilt, dass sie die im Leihvertrag festgelegte Kaufklausel nicht aktivieren werden. Infolgedessen muss der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler während des Sommertransferfensters zum Münchner Bayern Club zurückkehren. Die Londoner hielten es für notwendig, sich durch diese Entscheidung auf andere Transferziele zu konzentrieren.

Es heißt, dass Tottenhams abrupte Entscheidung auf die massiven Investitionen in das Mittelfeld der Mannschaft zurückzuführen ist. Insbesondere gab der Verein etwa 117 Millionen Euro für Sandro Tonali und 98 Millionen Euro für den Transfer von Mateus Fernandes aus. Nach solch hohen Ausgaben wurde es weder finanziell noch taktisch als zweckmäßig erachtet, Palhinha im Team zu behalten.

Ungewisse Zukunft beim FC Bayern

Obwohl Joao Palhinhas aktueller Vertrag beim FC Bayern bis 2028 läuft, ist seine Zukunft in München nicht garantiert. Der deutsche Rekordmeister ist bereit, den erfahrenen Fußballer zu verkaufen, um den Kader zu verjüngen und die Lohnkosten zu optimieren. Die Münchner gaben an, dass sie nicht gegen eine Trennung von dem Portugiesen wären, sofern ein angemessenes Angebot eingeht.

Derzeit gibt es Berichte, dass der ehemalige Verein des Spielers, der Lissabon Sporting CP , Interesse an ihm zeigt. Der vom FC Bayern geforderte hohe Preis erschwert jedoch die Transferverhandlungen. Der portugiesische Club ist derzeit finanziell nicht in der Lage, die von den Deutschen geforderte Summe zu zahlen.

Joao Palhinha ist bekannt für seine physische Stärke und sein Geschick beim Ballerobern. Während seiner Zeit in der Premier League wurde er als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler anerkannt. Dennoch sieht die neue Strategie von Tottenham vor, auf jüngere und kreativere Spieler zu setzen.

Mehrere führende europäische Clubs beobachten die Situation um den Spieler genau. Vor Beginn der Saisonvorbereitung muss Palhinha entweder ein neues Team finden oder seinen Platz im Bayern-Lager behaupten. Bisher gibt es keine definitive Entscheidung über seine nächste Station.

TottenhamBayernJoao PalhinhaTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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