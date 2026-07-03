Hunderte von Schülern konfiszierte Smartphones in China mit Hämmern zertrümmert

·36·Welt
Hunderte von Schülern konfiszierte Smartphones in China mit Hämmern zertrümmert

An einer Privatschule in China haben Lehrer hunderte von Schülern konfiszierte Smartphones mit Hämmern zertrümmert.

Berichten zufolge wurde die Aktion organisiert, um den Schülern zu zeigen, welche Folgen ein Verstoß gegen das Handyverbot im Unterricht haben kann.

Die zerstörten Smartphones waren zuvor Schülern weggenommen worden, die gegen die Schulregeln verstoßen hatten. Die Geräte wurden mehrere Jahre lang aufbewahrt, aber nicht an ihre Besitzer zurückgegeben.

Das Zertrümmern der Telefone mit Hämmern erfolgte vor den Augen der Schüler. Auf diese Weise demonstrierte die Schulleitung ihre strikte Haltung gegen die Nutzung von Smartphones während des Unterrichts.

Der Vorfall löste in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige diese Maßnahme als Mittel zur Aufrechterhaltung der Schuldisziplin bewerteten, halten andere die Vernichtung von Privateigentum der Schüler für eine übertriebene Strafe.

China
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starkes Erdbeben der Magnitude 6,2 in IndonesienStarkes Erdbeben der Magnitude 6,2 in IndonesienHeute, 15:23Todesopfer nach schweren Erdbeben in Venezuela auf 2.295 gestiegenTodesopfer nach schweren Erdbeben in Venezuela auf 2.295 gestiegenHeute, 15:05Kameras hielten Cristiano Ronaldo dabei fest, wie er vor Tor gegen Kroatien „Bismillah“ sagte (Video)Kameras hielten Cristiano Ronaldo dabei fest, wie er vor Tor gegen Kroatien „Bismillah“ sagte (Video)Heute, 14:51Bloggerin im Altersheim feiert Partys und wird Internet-HeldinBloggerin im Altersheim feiert Partys und wird Internet-HeldinHeute, 14:44Flughafenkontrolle der argentinischen Nationalmannschaft in Miami bringt Messi zum LachenFlughafenkontrolle der argentinischen Nationalmannschaft in Miami bringt Messi zum LachenHeute, 14:19Französin nach 12 Jahren Gefangenschaft endlich gerettetFranzösin nach 12 Jahren Gefangenschaft endlich gerettetHeute, 14:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch