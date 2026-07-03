Hunderte von Schülern konfiszierte Smartphones in China mit Hämmern zertrümmert

An einer Privatschule in China haben Lehrer hunderte von Schülern konfiszierte Smartphones mit Hämmern zertrümmert.

Berichten zufolge wurde die Aktion organisiert, um den Schülern zu zeigen, welche Folgen ein Verstoß gegen das Handyverbot im Unterricht haben kann.

Die zerstörten Smartphones waren zuvor Schülern weggenommen worden, die gegen die Schulregeln verstoßen hatten. Die Geräte wurden mehrere Jahre lang aufbewahrt, aber nicht an ihre Besitzer zurückgegeben.

Das Zertrümmern der Telefone mit Hämmern erfolgte vor den Augen der Schüler. Auf diese Weise demonstrierte die Schulleitung ihre strikte Haltung gegen die Nutzung von Smartphones während des Unterrichts.

Der Vorfall löste in den sozialen Netzwerken unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige diese Maßnahme als Mittel zur Aufrechterhaltung der Schuldisziplin bewerteten, halten andere die Vernichtung von Privateigentum der Schüler für eine übertriebene Strafe.