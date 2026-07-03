Flughafenkontrolle der argentinischen Nationalmannschaft in Miami bringt Messi zum Lachen

Vor dem Spiel in Miami durchliefen die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft die Flughafenkontrolle. Auch Lionel Messi nahm gemeinsam mit dem Team an dem Kontrollprozess teil.

Die Situation erschien Messi etwas amüsant. Der Grund ist, dass er in Miami lebt und arbeitet und Spieler des lokalen Clubs "Inter Miami" ist.

Dennoch hielt sich der argentinische Kapitän wie die anderen Spieler an die allgemeinen Regeln. Aufnahmen, auf denen er während des Prozesses lächelt, verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken.