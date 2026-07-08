Offiziell: Alvaro Arbeloa zum Cheftrainer des Premier-League-Clubs Fulham ernannt

Der englische Club Fulham hat in einer offiziellen Stellungnahme Alvaro Arbeloa als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der spanische Fachmann hat einen Dreijahresvertrag beim Londoner Verein unterzeichnet. Diese Ernennung markiert den Beginn einer neuen Ära für die "Cottagers", da der Club sich ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Alvaro Arbeloa trainierte in der vergangenen Saison Real Madrid. Er ersetzt beim Londoner Club Marco Silva, der kürzlich zum portugiesischen Verein Benfica gewechselt ist. Die Führung von Fulham handelte schnell, um die Vakanz zu füllen, und entschied sich aus einer Vielzahl von Kandidaten für Arbeloa.

Empfehlung von Mourinho und Perez

Laut einem Bericht der BBC spielten die Meinungen einflussreicher Persönlichkeiten eine wichtige Rolle bei der Bestätigung von Arbeloas Kandidatur. Insbesondere Real-Madrid-Präsident Florentino Perez und der bekannte Trainer Jose Mourinho gaben positive Empfehlungen für den spanischen Experten ab. Arbeloa hatte in Madrid unter Mourinho gearbeitet und erhält nun die Chance, sein Können in der Premier League unter Beweis zu stellen.

Clubbesitzer Shahid Khan lobte die Erfahrung und die Ambitionen des neuen Trainers. Seinen Worten zufolge hat Arbeloa durch die Arbeit mit den besten Clubs und Spielern der Welt große Erfahrung gesammelt. Dies wird ihm bei der Führung eines der ältesten Clubs Englands zweifellos zugutekommen.

Fokus auf die Jugendakademie und eine neue Philosophie

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Ernennung von Alvaro Arbeloa ist sein Interesse an der Arbeit mit jungen Spielern. Der Trainer plant eine enge Zusammenarbeit mit der Akademie des Clubs und möchte talentierten Nachwuchsspielern Chancen in der ersten Mannschaft geben. Zudem versprach er den Fulham-Fans einen offensiven und attraktiven Fußball.

In seinem ersten Interview sagte der neue Trainer: "Es ist eine große Ehre für mich, bei Londons ältestem Club zu arbeiten. Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, die Atmosphäre im Craven Cottage zu erleben. Wir beginnen nächste Woche mit dem Training und ich glaube, dass wir gemeinsam eine unvergessliche Saison erleben werden."

Es sei daran erinnert, dass Fulham für diesen Posten auch Kandidaten wie Thomas Frank und Kieran McKenna in Betracht gezogen hatte. Letztendlich überzeugten die Vision und die Strategie von Arbeloa für die Zukunft des Clubs die Führungsebene jedoch am meisten. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten des neuen Trainers auf dem Transfermarkt und die Saisonvorbereitung.