Macron in unangenehmer Lage: Erdoğans Ehefrau lässt sich nicht die Hand küssen (Video)

Der französische Präsident Emmanuel Macron rückte beim Empfang auf dem NATO-Gipfel erneut in den Fokus der Medien.

Berichten zufolge wollte er bei der Begrüßung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und seiner Ehefrau als Zeichen diplomatischer Ehrerbietung die Hand der türkischen First Lady küssen. Es heißt jedoch, sie habe dies unterbunden.

Unangenehmer Moment auf dem Gipfel wurde gefilmt

Der Vorfall ereignete sich während eines öffentlichen Auftritts im Rahmen der offiziellen Begrüßungszeremonie.

Macron näherte sich Erdoğan und seiner Frau, um sie zu begrüßen. Es wurde berichtet, dass er sich beim Versuch, die Hand der türkischen First Lady zu küssen, vorbeugte, die Geste jedoch gestoppt wurde.

Dieser Vorfall wurde auf Video festgehalten und löste in sozialen Netzwerken und Medien Diskussionen aus.

Kritik am französischen Staatschef nimmt zu

Einige Publikationen bringen diese Situation mit Fragen des diplomatischen Protokolls und der persönlichen Distanz in Verbindung.

Macrons lockeres Auftreten bei öffentlichen Terminen hat schon früher die Aufmerksamkeit der Presse auf sich gezogen. Insbesondere seine herzliche Begrüßung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Paris sorgte bereits für Gesprächsstoff.

Die italienische Zeitung Il Manifesto bezeichnete diesen Vorfall als unangemessen.

Auch frühere Auftritte wurden diskutiert

Andere öffentliche Auftritte Macrons waren bereits mehrfach Gegenstand hitziger Debatten in den Medien.

Einigen Berichten zufolge gab es eine unangenehme Situation mit seiner Ehefrau Brigitte Macron beim Aussteigen aus einem Flugzeug in Vietnam. Der französische Präsident soll den Vorfall als „nur einen Scherz“ kommentiert haben.

Auch wurde in der Presse über eine unangenehme Situation bei einem Fotoshooting vor dem G7-Gipfel berichtet, die durch die ähnliche Kleidung der Ehefrauen von Macron und dem deutschen Bundeskanzler entstand.

Auch eine Sonnenbrille sorgte für Diskussionen

Kürzlich kritisierte Raxa Ahmed, eine ehemalige Assistentin des ägyptischen Außenministers, dass Macron bei offiziellen Treffen eine Sonnenbrille trug, und bezeichnete dies als Verstoß gegen das diplomatische Protokoll.

Ihrer Meinung nach sollte es für die Verwendung eines solchen Accessoires einen triftigen Grund geben und die Gäste sollten im Voraus darüber informiert werden.

Die Aktion auf dem Gipfel wurde zum Symbol für eine Debatte

Der jüngste Vorfall auf dem NATO-Gipfel hat Macrons Stil der öffentlichen Diplomatie erneut in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt.

Ein Moment, der auf den ersten Blick wie eine einfache Begrüßung aussah, hat neue Debatten über internationales Protokoll, persönliche Distanz und das öffentliche Verhalten politischer Führungspersönlichkeiten ausgelöst.