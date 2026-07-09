Amerikanischer YouTube-Vlogger stellt Rekord auf: 4 Liter Limonade in unter 30 Sekunden getrunken! (Video)
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Der amerikanische YouTube-Vlogger und Rapper Eric Booker hat diesmal einen Rekord im Trinken von kohlensäurehaltigen Getränken aufgestellt.
Er hat 4 Liter Limonade in nur 29,64 Sekunden ausgetrunken. Das Ergebnis wurde offiziell vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt.
Danach erhielt Eric Booker ein spezielles Zertifikat als schnellster Mensch in dieser Kategorie.
Booker ist bereits für verschiedene Ess-Challenges und Rekorde bekannt. Sein neues Ergebnis wird auch in den sozialen Medien intensiv diskutiert.
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