Mädchen, das mit 5 Jahren spendete, überrascht alle 13 Jahre später mit 48 Millionen Dollar Gewinn

·72·Welt
Mädchen, das mit 5 Jahren spendete, überrascht alle 13 Jahre später mit 48 Millionen Dollar Gewinn

Zwei Ereignisse im Leben eines Mädchens namens Juliette Lamour in Kanada wurden in den sozialen Medien viel diskutiert.

Als 2010 ein schweres Erdbeben Haiti erschütterte, war Juliette erst 5 Jahre alt. Zusammen mit ihrer Schwester leerte sie ihr rosa Sparschwein und spendete die 61,38 kanadischen Dollar, die sie gespart hatte, um den Opfern zu helfen. Das Geld wurde mit Hilfe ihrer Eltern an das Rote Kreuz übergeben.

Im Jahr 2023, als Juliette 18 Jahre alt wurde, riet ihr Großvater ihr, einen Lottoschein zu kaufen. Es war das erste Los ihres Lebens.

Das Ergebnis war unerwartet. Juliette gewann einen Jackpot von 48 Millionen kanadischen Dollar.

Mit diesem Gewinn ging sie als jüngste Teilnehmerin in die kanadische Geschichte ein, die einen so großen Jackpot gewonnen hat.

Viele verglichen dieses Ereignis damit, dass eine gute Tat aus der Kindheit Jahre später zurückkehrte. Juliettes Geschichte erinnerte die Menschen daran, dass selbst eine kleine Hilfe für jemanden von großer Bedeutung sein kann.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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