Wimbledon 2026: Jannik Sinner verteidigt seinen Meistertitel

Eines der prestigeträchtigsten Tennisturniere des Jahres, Wimbledon 2026, ist in London zu Ende gegangen. Das Herrenfinale bot echtes Tennis-Drama. Das Aufeinandertreffen zwischen dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien und dem Deutschen Alexander Zverev fesselte Millionen von Fans vor den Bildschirmen. Zamin.uz präsentiert die Details dieses historischen Finales.

Knieverletzung und die entscheidenden Breaks im Finale

Das Match am 12. Juli ging über vier Sätze und begann mit hoher Intensität. Beide Spieler agierten in den ersten beiden Sätzen äußerst souverän:

1. Satz: Im entscheidenden Tie-Break sicherte sich Zverev den Vorteil.

2. Satz: In einer ähnlichen Situation gelang es Sinner diesmal, den Ausgleich wiederherzustellen.

3. Satz (Wendepunkt): Mitte des Satzes rutschte Alexander Zverev auf dem Rasen unerwartet aus und verletzte sich am Knie. Danach verlor er einen wichtigen Punkt und ermöglichte seinem Gegner ein Break. Infolgedessen endete der Satz mit 3:6 zugunsten von Sinner.

4. Satz: Auch im vierten Satz gelang dem Italiener das entscheidende Break, er gewann mit 6:4 und besiegelte den endgültigen Sieg.

Jannik Sinner — zum zweiten Mal in Folge der König von Wimbledon!

Das italienische Phänomen gewann seinen fünften Grand-Slam-Titel und bewies, dass er in London das zweite Jahr in Folge unschlagbar ist. Sinner ist in Finals großer Turniere extrem nervenstark — er hat in seiner Karriere in entscheidenden Matches nur zweimal verloren.

Nach diesem Aufeinandertreffen steht es in der Grand-Slam-Bilanz zwischen Sinner und Zverev nun 4:2 für den Italiener. Zur Erinnerung: Sinner hatte Zverev bereits im Finale der Australian Open 2025 besiegt.

Alexander Zverev: Der „Fluch“ der Finals und ein historischer Rekord

Für den 29-jährigen Alexander Zverev war dies die vierte Niederlage in einem Grand-Slam-Finale. Er erreichte in seiner Karriere fünfmal das Finale und verlor vier davon.

Die Geschichte der Grand-Slam-Finals mit Zverev:

Turnier Gegner Ergebnis US Open 2020 Dominic Thiem Niederlage Roland Garros 2024 Carlos Alcaraz Niederlage Roland Garros 2026 (Juni) Paris-Match Sieg (Champion) Wimbledon 2026 Jannik Sinner Niederlage

Dennoch hat sich Zverev mit goldenen Buchstaben in die Geschichte des deutschen Tennis eingeschrieben. Er ist der einzige Tennisspieler in der deutschen Geschichte, der das Finale aller vier Grand-Slam-Turniere erreicht hat . Zur Erinnerung: Er gewann im Juni dieses Jahres die French Open und war damit der erste Spieler, der diesen Titel seit 30 Jahren nach Deutschland holte (zuvor gelang dies Boris Becker im Jahr 1996).

Zverev hält derzeit den 3. Platz in der Weltrangliste, aber nach den aktualisierten vorläufigen Rankings nach Wimbledon ist er auf den 2. Platz vorgerückt.

Tschechisches Derby: Eine neue Meisterin bei den Damen!

Auch das Wimbledon-Finale der Damen 2026 endete mit einem überraschenden Ergebnis. In einem intensiven Duell zwischen zwei Landsfrauen besiegte die Tschechin Linda Noskova Karolina Muchova und sicherte sich ihren ersten Wimbledon-Titel.