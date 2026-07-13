McGregor unter Schock: Erste Worte nach der Niederlage gegen Holloway

Der ehemalige UFC-Champion Conor McGregor wollte seine große Rückkehr ins Octagon mit einem Sieg beginnen. Doch der Kampf gegen Max Holloway nahm in der ersten Minute eine unerwartete Wendung: Der irische Sportler erlitt eine Knieverletzung und verlor durch technischen Knockout.

„Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist“

In seiner Stellungnahme nach dem Kampf verbarg McGregor nicht, dass ihn das Ergebnis zutiefst schockiert hat. Er betonte, dass sein Vorbereitungsstand auf den Kampf gut war und er sich in Form fühlte.

„Ich war so gut auf diesen Kampf vorbereitet, dass ich immer noch nicht glauben kann, was passiert ist. Das Gerede derer, die sagten, ich sei nicht in Form, ist absoluter Unsinn“, sagte Conor.

Der irische Kämpfer sagte, er sei ruhig, vorbereitet und selbstbewusst ins Octagon gestiegen. Doch die Verletzung in den ersten Sekunden änderte den Plan komplett.

Alles änderte sich in einem Augenblick

McGregor erlitt zu Beginn des Kampfes gegen Holloway eine Knieverletzung. Aus diesem Grund brach der Ringrichter den Kampf ab, und der Sieg wurde Max Holloway durch technischen Knockout zugesprochen.

Diese Situation war ein schwerer Schlag sowohl für die Fans als auch für McGregor selbst. Denn viele hatten lange auf seine Rückkehr gewartet, und der Kampf endete, bevor er zu einem echten Schlagabtausch werden konnte.

Das ist das Bitterste am Sport: Manchmal bleibt ein Comeback, auf das man jahrelang gewartet hat, in wenigen Sekunden im „Loading…“-Zustand stecken.

Conor reagierte auf die Kritik

Nach dem Kampf wurden zu McGregors Vorbereitung, körperlichem Zustand und Zukunft verschiedene Meinungen geäußert. Doch er wies diese Behauptungen zurück.

Seiner Meinung nach lag das Problem nicht an der Vorbereitung, sondern an einer unerwarteten Verletzung.

„Ich bin ruhig, vorbereitet und selbstbewusst in den Kampf gegangen. Ich bin zutiefst schockiert über das, was passiert ist“, schrieb McGregor.

Mit dieser Aussage gab Conor seinen Fans ein wichtiges Signal: Er akzeptiert diese Niederlage nicht als das Ende seiner Karriere.

„Ich werde definitiv zurückkehren“

McGregor betonte in seiner Erklärung auch, dass er nicht aufgeben werde. Er drückte seine Absicht aus, sich von der Verletzung zu erholen und wieder ins Octagon zurückzukehren.

„Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde diese Prüfung bestehen und mich nicht verlieren. Ich werde definitiv zurückkehren“, sagte er.

Diese Worte erinnern an Conors üblichen Kampfgeist. Aber jetzt geht es nicht mehr nur um den Charakter – auch der Genesungsprozess, das Alter, der Wettbewerb und die Zukunftspläne in der UFC spielen eine wichtige Rolle.

Holloway hat gewonnen, aber Fragen bleiben

Max Holloway hat offiziell gewonnen. Da der Kampf jedoch nicht vollständig fortgesetzt wurde, könnten die Diskussionen um dieses Ergebnis noch lange anhalten.

Die Hauptfragen für die Fans sind noch offen: Wie wäre der Kampf verlaufen, wenn es keine Verletzung gegeben hätte? War McGregor wirklich in guter Form? Kann er wieder auf ein hohes Niveau zurückkehren?

Die Antworten hängen von Conors Genesungsprozess und seiner nächsten Entscheidung ab.

Die härteste Prüfung für McGregor hat begonnen

Im Laufe seiner Karriere hat Conor McGregor sowohl große Siege als auch schwere Niederlagen erlebt. Aber diesmal ist es anders: Er musste wegen einer Verletzung aufhören, bevor er sich im Octagon beweisen konnte.

Nun steht er vor einer weiteren großen Prüfung – seinen Körper zu heilen, mental nicht zu zerbrechen und die Rückkehr zu verwirklichen, die er seinen Fans versprochen hat.

Conor sagte: „Ich werde definitiv zurückkehren.“ Nun stellt sich die ganze Frage: Wird diese Rückkehr eine weitere große Show oder wird sie zu einem seiner letzten Versuche in der UFC?