WM 2026: Wer pfeift das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien?

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WM 2026: Wer pfeift das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien?

Das Schiedsrichtergespann für eines der größten Duelle im Halbfinale der WM 2026 steht fest. Es wird erwartet, dass der Salvadorianer Ivan Barton die Partie zwischen Frankreich und Spanien leitet.

Ein großes Spiel – eine große Verantwortung

Die FIFA hat das Schiedsrichterteam für das WM-Halbfinale 2026 zwischen Frankreich und Spanien bekannt gegeben.

Ivan Barton fungiert als Hauptschiedsrichter. Er wird auf dem Platz von David Moran und Antonio Pupiro unterstützt.

Angesichts des Halbfinal-Status, der Qualität der Teams und des Finaltickets ist dieses Spiel ein großer Test für die Unparteiischen. In solchen Partien können jeder Pfiff, jede VAR-Entscheidung und selbst kleine Fouls zum Gegenstand intensiver Diskussionen werden.

Schiedsrichtergespann

Funktion

Schiedsrichter

Hauptschiedsrichter

Ivan Barton

1. Schiedsrichterassistent

David Moran

2. Schiedsrichterassistent

Antonio Pupiro

Vierter Offizieller

Glenn Nyberg

Ersatzassistent

Mahbod Beigi

Der Schwede Glenn Nyberg wird als vierter Offizieller fungieren. Als Ersatzassistent ist Mahbod Beigi aus Schweden im Einsatz.

Wann beginnt das Spiel?

Das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien beginnt in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Die Begegnung findet im Dallas Stadium statt. Der Sieger zieht in das Finale der WM 2026 ein.

Die Spannung ist vorprogrammiert: Auf der einen Seite Frankreichs starker Kader, auf der anderen Seite Spaniens ballbesitzorientierter Stil. Für den Schiedsrichter ist es mehr als nur „pfeifen“ — bei hohem Tempo, vielen Zweikämpfen und maximalem Druck ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Top-4-Teams im Halbfinale

Zuvor wurde bekannt, dass erstmals die Top-4-Teams der FIFA-Weltrangliste im WM-Halbfinale stehen.

Dies macht die entscheidende Phase der WM 2026 noch attraktiver, da nicht etwa Zufallsteams, sondern die stärksten und konstantesten Nationalmannschaften des Turniers aufeinandertreffen.

Eine große Chance für Barton

Für Ivan Barton könnte das Spiel Frankreich gegen Spanien zu einem der prestigeträchtigsten seiner Karriere werden.

Ein WM-Halbfinale zu leiten, ist ein Zeichen großen Vertrauens für jeden Schiedsrichter. Bartons Aufgabe ist klar: Das Spielgefühl bewahren, sich nicht vom Druck beeinflussen lassen und unnötige Unterbrechungen vermeiden.

Im Halbfinale ist kaum Platz für Fehler. Eine Fehlentscheidung kann nicht nur den Ausgang des Spiels, sondern die gesamte Diskussion über das Turnier verändern.

Nur noch ein Schritt bis zum Finale

Das Duell zwischen Frankreich und Spanien ist eines der meist erwarteten Spiele der WM 2026. Nach der Bekanntgabe des Schiedsrichtergespanns ist das Interesse noch weiter gestiegen.

Nun bleibt eine zentrale Frage: Werden die Stars auf dem Platz den Unterschied machen oder wird das Schicksal des Halbfinales durch Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen bestimmt?

FIFA WMFrankreichSpanienFußballSchiedsrichter
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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