Joe Cole: „England wird Lionel Messi und Argentinien aus dem Turnier werfen“

Während das Halbfinale der Weltmeisterschaft näher rückt, brodelt die Fußballwelt vor Diskussionen. Der ehemalige englische Nationalspieler Joe Cole äußerte unerwartete und äußerst mutige Ansichten zum bevorstehenden Duell. Er betont zuversichtlich, dass die „Three Lions“ die Hürde Argentinien um Lionel Messi problemlos überwinden werden. Dies berichtet Goal.com .

In einer Ausgabe des Podcasts „The Rest is Football“ sagte der ehemalige Spieler, dass England den achtfachen Ballon d'Or-Gewinner „kaltstellen“ werde. Cole glaubt, dass das hohe Tempo und die physische Überlegenheit der Schützlinge von Thomas Tuchel der entscheidende Schlag für die Albiceleste sein werden. „Ich spüre es bis in meine Knochen, England wird zu 100 Prozent das Finale erreichen“, fügte der ehemalige Flügelspieler von Chelsea und West Ham hinzu.

Tempo und taktische Überlegenheit

Joe Coles optimistische Aussage stieß bei seinem Kollegen Micah Richards auf etwas Vorsicht. Cole blieb jedoch bei seiner Meinung und betonte, dass der aktuelle Kader Englands über genügend Potenzial verfüge, um die argentinische Abwehrreihe zu durchbrechen. Laut Goal.com erreichten die Engländer das Halbfinale, nachdem sie im Viertelfinale Norwegen dank eines Doppelpacks von Jude Bellingham besiegt hatten.

Argentinien hingegen hatte einen deutlich schwierigeren Weg ins Halbfinale. Sie mussten im Spiel gegen die Schweiz in die Verlängerung. Obwohl sie dank der Tore von Julian Alvarez und Lautaro Martinez gewannen, verließ Lionel Messi das Spielfeld zum ersten Mal in diesem Turnier ohne Torerfolg. Dennoch führt Messi mit 8 Toren zusammen mit Kylian Mbappe die Torschützenliste an.

Expertenmeinungen und Chancen

Nicht jeder teilt die Meinung von Joe Cole. Der ehemalige schottische Fußballer Ally McCoist betrachtete die Situation realistischer und stufte England unter den verbleibenden Mannschaften im Turnier als drittstärkste ein. Seiner Meinung nach ist Frankreich derzeit der Hauptfavorit, aber England wirkt dennoch stärker als Argentinien.

„England ist derzeit besser als Argentinien, besonders in der Defensive. Die Abwehr der Argentinier ist nicht sehr stabil, aber man darf nicht vergessen, dass Messi im Angriff in jeder Sekunde ein Wunder vollbringen kann. Genau darauf muss man achten“, sagt McCoist. Das bevorstehende Aufeinandertreffen wird nicht nur ein Duell zweier starker Mannschaften, sondern auch zweier unterschiedlicher Fußballschulen und Philosophien.

Die englische Nationalmannschaft strebt danach, zum ersten Mal seit 1966 den Weltmeistertitel zu gewinnen. Für das Team unter der Leitung von Thomas Tuchel wird dieses Halbfinale als die bisher größte Bewährungsprobe erwartet. Für Lionel Messi könnte dies eine der letzten Gelegenheiten sein, den letzten großen Gipfel seiner Karriere zu erklimmen.