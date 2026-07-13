Wechselt Mohamed Salah in die Türkei? Besiktas-Option im Gespräch

Mohamed SalahEine neue Intrige ist um die Zukunft des ägyptischen Stars nach seinem Abschied vom FC Liverpool entstanden. Berichten zufolge könnte er seine Karriere in der türkischen Süper Lig fortsetzen, und sein Name wird mit dem Istanbuler Klub Besiktas in Verbindung gebracht.

Ein neues Ziel für Salah

Laut Informationen des Journalisten Kaya Temel könnte der 34-jährige Mohamed Salah zu Besiktas wechseln.

Derzeit befindet sich der Berater des Spielers in der Türkei, wo Verhandlungen über einen möglichen Transfer erwartet werden.

Bisher wurde dieser Transfer nicht offiziell bestätigt. Doch da Salah kurz vor dem Status als ablösefreier Spieler steht und seine lange Ära in Liverpool beendet ist, wächst das Interesse an ihm weiter.

Was würde dieser Transfer für Besiktas bedeuten?

Sollte es Besiktas gelingen, Salah zu verpflichten, wäre dies einer der spektakulärsten Deals im türkischen Fußball.

Salah ist kein Star, der nur wegen seines Namens geholt wird. Er ist immer noch ein Spieler, der Schnelligkeit, Erfahrung, individuelle Klasse und die Mentalität für große Spiele in den Angriff einbringen kann.

Ein solcher Transfer könnte Besiktas nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Bereichen Marketing, Fan-Aufmerksamkeit und internationales Image einen großen Schub verleihen.

Die Ära in Liverpool ist vorbei

Zur Information: Salah verließ Liverpool nach dem Ende der Saison 2025/2026.

In der vergangenen Saison absolvierte er 41 Spiele für die „Reds“, erzielte 12 Tore und gab 10 Vorlagen.

Diese Zahlen mögen im Vergleich zu seinen früheren Super-Saisons niedriger erscheinen. Aber für einen 34-jährigen Spieler ist eine zweistellige Bilanz bei Toren und Vorlagen immer noch ein beachtliches Niveau. Einfach gesagt: Man könnte sagen, er hat einen Gang zurückgeschaltet, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, dass seine Karriere vorbei ist.

Warum ausgerechnet die Türkei?

Die türkische Süper Lig bemüht sich in den letzten Jahren aktiv darum, große Namen anzuziehen. Die Istanbuler Klubs versuchen, durch erfahrene Stars sowohl sportliche Ergebnisse als auch globale Aufmerksamkeit zu erzielen.

Die Ankunft eines Spielers wie Salah würde ein völlig neues Interesse an der Liga wecken.

Der entscheidende Punkt wird hier bei den finanziellen Bedingungen, den sportlichen Ambitionen des Spielers und dem Projekt liegen, das er für seine nächste Phase wählt.

Alle sind gespannt auf Salahs Entscheidung

Mohamed Salah wurde während seiner Zeit in Liverpool zur Klublegende. Nun ist die große Frage, wo er das nächste Kapitel seiner Karriere aufschlagen wird.

Die Besiktas-Option ist noch kein offizieller Transfer, aber die Nachricht allein hat bereits für hitzige Diskussionen auf dem Fußballmarkt gesorgt.

Die Hauptfrage lautet nun: Wird Salah eine weitere große Herausforderung im europäischen Fußball annehmen oder einen anderen Weg für den nächsten Abschnitt seiner Karriere wählen?