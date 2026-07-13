Indien ruft eintägige Staatstrauer aus

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Indien ruft eintägige Staatstrauer aus

Die indische Regierung hat den 13. Juli anlässlich des Todes des Vaters des Emirs von Katar, des ehemaligen Staatsoberhauptes Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani, zu einem Tag der Staatstrauer erklärt.

Dies berichtete TASS.

Gemäß dem offiziellen Dekret wird die indische Flagge während des Trauertages an allen Regierungsgebäuden des Landes auf Halbmast gesetzt. Zudem wurden alle für diesen Tag geplanten offiziellen Unterhaltungsveranstaltungen abgesagt.

Der indische Premierminister Narendra Modi drückte sein Beileid aus und würdigte den Verstorbenen als engen Freund Indiens und weitsichtigen Anführer. Er betonte insbesondere die Verdienste von Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani um die regionale Entwicklung und die Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Zuvor hatte das Büro des Emirs von Katar mitgeteilt, dass Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Er regierte Katar von 1995 bis 2013 und übergab den Thron im Juni 2013 freiwillig an seinen Sohn, den amtierenden Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Danach trug er offiziell den Titel „Vater-Emir“.

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