SpaceX, das von Elon Musk gegründete Unternehmen, steht kurz vor den nächsten Tests des Starship V3, dem leistungsstärksten Raketensystem in der Geschichte der Weltraumforschung. Die neuesten vom Unternehmen veröffentlichten Daten und Bilder zeigen, dass die erste Stufe der Super Heavy V3 erfolgreich getestet wurde. Dieser Prozess ist einer der wichtigsten technischen Schritte vor dem dreizehnten Flug des Starship-Systems. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Bericht von ixbt.com haben SpaceX-Spezialisten einen statischen Feuertest (static fire test) des Super Heavy-Boosters durchgeführt. Dabei wurden alle 33 Raptor-Triebwerke der Rakete gleichzeitig gezündet. Der Test dauerte 15 Sekunden, während derer die Ingenieure den synchronen Betrieb und die Stabilität der Triebwerke unter Volllast überprüfen konnten.

Auf den veröffentlichten hochauflösenden Fotos und Videos ist zu sehen, wie riesige Flammen und dicke Rauchwolken unter dem Booster hervorbrechen. Ein statischer Feuertest ermöglicht es, die Zuverlässigkeit der Raketensysteme zu überprüfen, ohne sie von der Startrampe abzuheben. Solche Tests sind entscheidend, um unerwartete Fehlfunktionen während des Fluges zu vermeiden.

Flugdatum und Missionsziel

SpaceX gab bekannt, dass der dreizehnte Testflug des Starship-Systems bereits am 16. Juli dieses Jahres stattfinden könnte. Wenn die Wetterbedingungen und technischen Indikatoren es zulassen, werden wir einen weiteren wichtigen Schritt der Menschheit auf dem Weg zum Mars und zum Mond erleben. Die Version Starship V3 verfügt über verbesserte technische Spezifikationen im Vergleich zu ihren Vorgängern.

Starship ist ein vollständig wiederverwendbares, überschweres Transportsystem, das aus zwei Hauptteilen besteht: dem 70 Meter hohen Super Heavy-Booster und dem eigentlichen Starship-Raumschiff. Das Hauptziel des Systems ist die Beförderung von Fracht und Menschen in die Erdumlaufbahn, zum Mond und in Zukunft zum Mars. Die Möglichkeit der vollständigen Wiederverwendung dient dazu, die Kosten für Weltraumflüge drastisch zu senken.

Diese Tests stoßen auch bei Weltraumtechnologie-Enthusiasten in Usbekistan auf großes Interesse. Solche technologischen Errungenschaften von Weltrang spielen eine direkte Rolle bei der Verbesserung der Satellitenkommunikation und der globalen Internetabdeckung (durch das Starlink-Projekt). Der Erfolg des Starship-Projekts wird ein Schlüsselfaktor für die Wartung internationaler Raumstationen und die Erschließung neuer wissenschaftlicher Horizonte in der Zukunft sein.