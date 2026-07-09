Löwin mit langen Wimpern wird zum Social-Media-Star

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Löwin mit langen Wimpern wird zum Social-Media-Star

Eine Löwin namens Luna, die in einem Zoo in Südkorea lebt, hat durch ihr ungewöhnliches Aussehen in den sozialen Medien Berühmtheit erlangt. Ihre langen, dichten Wimpern ziehen die Aufmerksamkeit tausender Internetnutzer auf sich.

Zoobesucher zeigen großes Interesse daran, Fotos mit Luna zu machen und sie aus der Nähe zu beobachten. Fotos und Videos, die das einzigartige Aussehen der Löwin zeigen, haben in kurzer Zeit bereits Millionen von Aufrufen erzielt.

Nutzer sozialer Medien äußern sich begeistert über Luna und vergleichen sie mit Prinzessinnen und Charakteren aus Disney-Filmen. Einige beschreiben ihre natürlich langen Wimpern scherzhaft als das „schönste Make-up“.

Heute gilt Luna nicht nur als eines der beliebtesten Tiere des Zoos, sondern auch als eine der meistgeteilten Löwinnen in den sozialen Netzwerken.

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Charos
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