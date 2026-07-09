Salah lässt nach Argentinien-Spiel alle verstummen: Ägyptens Kapitän äußert sich

·58·Sport
Salah lässt nach Argentinien-Spiel alle verstummen: Ägyptens Kapitän äußert sich

Muhammad Salah, Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft, äußerte sich zu den Kontroversen nach dem Spiel gegen Argentinien im Achtelfinale der WM 2026.

Trotz einer 2:0-Führung unterlag der afrikanische Vertreter letztlich mit 2:3 und schied aus dem Turnier aus. Nach dem Spiel entbrannten hitzige Diskussionen über die Schiedsrichterleistung, die scharfen Worte von Ziko und die bittere Niederlage Ägyptens.

„Es ist sehr schwer, das zu akzeptieren“

Salah erklärte, dass diese Niederlage für Ägypten schwer zu verdauen sei, da das Team im Verlauf des Spiels eine Zwei-Tore-Führung hielt.

„Es ist sehr schwer zu akzeptieren, weil wir 2:0 geführt haben. Wir dachten, wir hätten das Spiel voll unter Kontrolle“, sagte Salah.

Seiner Meinung nach waren die Reaktionen nach dem Schlusspfiff primär emotional bedingt.

Salah verteidigte Ziko

Nach dem Spiel hatte der ägyptische Spieler Mostafa Ziko scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung geübt.

Salah betonte jedoch, dass seine Worte nicht als Respektlosigkeit gegenüber Messi oder der FIFA aufgefasst werden sollten.

„Ziko wollte weder Messi noch die FIFA respektlos behandeln. Er hat die Ereignisse nach dem Schlusspfiff einfach sehr emotional aufgenommen“, sagte er.

„Ich glaube nicht, dass Ägypten bestohlen wurde“

Salah ging auch auf die Schiedsrichterfrage ein und nahm eine Position ein, die viele nicht erwartet hatten.

Er erklärte, dass die ägyptische Nationalmannschaft nicht der Meinung sei, „bestohlen“ worden zu sein.

„Ich persönlich glaube nicht, dass die ägyptische Nationalmannschaft bestohlen wurde. Der Schiedsrichter hat Entscheidungen getroffen wie jeder andere Schiedsrichter auch, aber ich glaube nicht, dass die Schiedsrichterleistung das Schicksal des Spiels entschieden hat“, so Salah.

Er sagte, er sei stolz auf Ägypten

Trotz der Niederlage kämpfte die ägyptische Nationalmannschaft bis zum Ende gegen den amtierenden Weltmeister.

Salah lobte den Einsatz seiner Mitspieler und sagte, man könne nicht mehr von ihnen verlangen.

„Ich bin stolz auf dieses Team. Wir haben bis zur letzten Minute gemeinsam gekämpft, mehr kann man nicht verlangen“, betonte er.

Glückwünsche an Messi und Argentinien

Muhammad Salah gratulierte nach dem Spiel Lionel Messi und der argentinischen Nationalmannschaft.

„Ich gratuliere Messi und der argentinischen Nationalmannschaft. Ich hoffe, sie kommen bis zum Ende des Turniers“, sagte der ägyptische Star.

Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Schweiz. Ägypten beendete die WM 2026 mit einem schmerzhaften, aber charakterstarken Spiel.

Mohamed SalahArgentinienÄgyptenLionel MessiFIFA
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Klopp rückt näher an Deutschland-Nationalmannschaft: Finaltreffen in New YorkKlopp rückt näher an Deutschland-Nationalmannschaft: Finaltreffen in New YorkHeute, 19:04Santos gibt Neymar 10 Tage Zeit, um über seine Zukunft zu entscheidenSantos gibt Neymar 10 Tage Zeit, um über seine Zukunft zu entscheidenHeute, 17:39Arsene Wenger nennt den Hauptfavoriten und einzigen Herausforderer der Jaxon-MeisterschaftArsene Wenger nennt den Hauptfavoriten und einzigen Herausforderer der Jaxon-MeisterschaftHeute, 17:38WM 2026: Schweizer Stars bereit für das Duell gegen Lionel Messi und ArgentinienWM 2026: Schweizer Stars bereit für das Duell gegen Lionel Messi und ArgentinienHeute, 16:58Der Kampf um Mason Greenwood: Das Rennen zwischen Atletico Madrid und FenerbahceDer Kampf um Mason Greenwood: Das Rennen zwischen Atletico Madrid und FenerbahceHeute, 16:56Collina erklärt VAR-Entscheidung: Entscheidendes Detail bei Ägyptens ProtestCollina erklärt VAR-Entscheidung: Entscheidendes Detail bei Ägyptens ProtestHeute, 16:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan