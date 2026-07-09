Salah lässt nach Argentinien-Spiel alle verstummen: Ägyptens Kapitän äußert sich

Muhammad Salah, Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft, äußerte sich zu den Kontroversen nach dem Spiel gegen Argentinien im Achtelfinale der WM 2026.

Trotz einer 2:0-Führung unterlag der afrikanische Vertreter letztlich mit 2:3 und schied aus dem Turnier aus. Nach dem Spiel entbrannten hitzige Diskussionen über die Schiedsrichterleistung, die scharfen Worte von Ziko und die bittere Niederlage Ägyptens.

„Es ist sehr schwer, das zu akzeptieren“

Salah erklärte, dass diese Niederlage für Ägypten schwer zu verdauen sei, da das Team im Verlauf des Spiels eine Zwei-Tore-Führung hielt.

„Es ist sehr schwer zu akzeptieren, weil wir 2:0 geführt haben. Wir dachten, wir hätten das Spiel voll unter Kontrolle“, sagte Salah.

Seiner Meinung nach waren die Reaktionen nach dem Schlusspfiff primär emotional bedingt.

Salah verteidigte Ziko

Nach dem Spiel hatte der ägyptische Spieler Mostafa Ziko scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung geübt.

Salah betonte jedoch, dass seine Worte nicht als Respektlosigkeit gegenüber Messi oder der FIFA aufgefasst werden sollten.

„Ziko wollte weder Messi noch die FIFA respektlos behandeln. Er hat die Ereignisse nach dem Schlusspfiff einfach sehr emotional aufgenommen“, sagte er.

„Ich glaube nicht, dass Ägypten bestohlen wurde“

Salah ging auch auf die Schiedsrichterfrage ein und nahm eine Position ein, die viele nicht erwartet hatten.

Er erklärte, dass die ägyptische Nationalmannschaft nicht der Meinung sei, „bestohlen“ worden zu sein.

„Ich persönlich glaube nicht, dass die ägyptische Nationalmannschaft bestohlen wurde. Der Schiedsrichter hat Entscheidungen getroffen wie jeder andere Schiedsrichter auch, aber ich glaube nicht, dass die Schiedsrichterleistung das Schicksal des Spiels entschieden hat“, so Salah.

Er sagte, er sei stolz auf Ägypten

Trotz der Niederlage kämpfte die ägyptische Nationalmannschaft bis zum Ende gegen den amtierenden Weltmeister.

Salah lobte den Einsatz seiner Mitspieler und sagte, man könne nicht mehr von ihnen verlangen.

„Ich bin stolz auf dieses Team. Wir haben bis zur letzten Minute gemeinsam gekämpft, mehr kann man nicht verlangen“, betonte er.

Glückwünsche an Messi und Argentinien

Muhammad Salah gratulierte nach dem Spiel Lionel Messi und der argentinischen Nationalmannschaft.

„Ich gratuliere Messi und der argentinischen Nationalmannschaft. Ich hoffe, sie kommen bis zum Ende des Turniers“, sagte der ägyptische Star.

Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Schweiz. Ägypten beendete die WM 2026 mit einem schmerzhaften, aber charakterstarken Spiel.