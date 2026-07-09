Zwei usbekische Talente wechseln nach Europa: Braga stellt sie offiziell vor

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Zwei usbekische Talente wechseln nach Europa: Braga stellt sie offiziell vor

Der portugiesische Club Braga hat offiziell zwei usbekische Talente, Sadriddin Xasanov und Sayfiddin Sodiqov, als Spieler für das U23-Team vorgestellt.

Damit setzen zwei weitere junge Spieler unseres Landes ihre Karriere im europäischen Fußball fort. Sie werden nun für Braga U23 auflaufen.

Braga stellt usbekische Talente vor

Der portugiesische Club gab Sadriddin Xasanov und Sayfiddin Sodiqov offiziell als Teil des U23-Kaders bekannt.

Diese Nachricht ist eine weitere wichtige Entwicklung für den usbekischen Fußball, da der Eintritt junger Spieler in das wettbewerbsorientierte europäische Umfeld entscheidend für ihre weitere Entwicklung ist.

Zwei usbekische Talente wechseln nach Europa: Braga stellt sie offiziell vor

Karrieren setzen sich in Portugal fort

Xasanov und Sodiqov werden nun im Team von Braga U23 spielen.

Der portugiesische Fußball hat in Europa eine besondere Schule in Bezug auf Jugendarbeit, technische Vorbereitung und taktische Disziplin. Daher könnten diese Transfers eine neue Stufe für die Spieler bedeuten.

Ein wichtiger Schritt für usbekische Fußballer

In den letzten Jahren ist die Zahl der jungen usbekischen Spieler, die zu ausländischen Vereinen wechseln, gestiegen.

Der Beitritt zum System eines europäischen Clubs wie Braga bietet Xasanov und Sodiqov nicht nur eine neue Liga, sondern auch die Chance, dem Spitzenfußball näher zu kommen.

Zwei usbekische Talente wechseln nach Europa: Braga stellt sie offiziell vor

Vertragslaufzeit noch nicht bekannt

Bisher wurde nicht bekannt gegeben, für welchen Zeitraum die beiden Spieler Verträge bei Braga unterschrieben haben.

Der Verein gab lediglich bekannt, dass sie als Spieler des U23-Teams vorgestellt wurden.

Der Europa-Test beginnt

Für Sadriddin Xasanov und Sayfiddin Sodiqov beginnt nun die wichtigste Phase.

Der Wettbewerb in Portugal, das neue Fußballumfeld und die Anforderungen der Braga-Akademie können das wahre Potenzial der beiden jungen Spieler zeigen.

BragaUsbekistanSadriddin KhasanovSayfiddin Sodiqov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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