Klopp rückt näher an Deutschland-Nationalmannschaft: Finaltreffen in New York

·26·Sport
Klopp rückt näher an Deutschland-Nationalmannschaft: Finaltreffen in New York

Berichten zufolge hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den Verhandlungen mit Jürgen Klopp einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Laut Sky Sport haben sich die Parteien über die Grundbedingungen einer langfristigen Zusammenarbeit geeinigt. Nun wird ein abschließendes Treffen in New York City erwartet.

Grundbedingungen mit Klopp vereinbart

Der Quelle zufolge hat der DFB die Verhandlungen mit dem 59-jährigen Trainer fast abgeschlossen.

Es heißt, dass man sich über die Hauptpunkte der Zusammenarbeit einig ist. Sollte auch die letzte Phase erfolgreich verlaufen, könnte Klopp zum Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft ernannt werden.

Vertrag bis 2030 erwartet

Berichten zufolge ist ein Vertrag mit Jürgen Klopp geplant, der bis zum Jahr 2030 läuft.

Dies zeigt, dass der DFB keine kurzfristige Lösung sucht, sondern ein langfristiges Projekt aufbauen möchte.

Finalphase in New York

Der entscheidende Teil der Verhandlungen wird voraussichtlich in New York City stattfinden.

Erst nach diesem Treffen könnte die offizielle Entscheidung über Klopps Zukunft bei der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben werden.

Klopp verlässt das Red Bull-System

Seit Januar 2025 war Klopp innerhalb der Red Bull-Struktur in einer Position verantwortlich für die Entwicklung des Fußballs.

Informationen zufolge wird er seine Tätigkeit in diesem System offiziell beenden, sobald die Vereinbarung mit der deutschen Nationalmannschaft vollständig abgeschlossen ist.

Beginnt eine neue Ära in Deutschland?

Der Name Jürgen Klopp wurde über Jahre hinweg mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nun scheint diese Möglichkeit realer als je zuvor.

Sollte die Vereinbarung offiziell werden, könnte die deutsche Nationalmannschaft die Zeit bis 2030 mit einem der charismatischsten und erfahrensten Trainer beginnen.

Jürgen KloppDeutschlandNew YorkRed Bull
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Salah lässt nach Argentinien-Spiel alle verstummen: Ägyptens Kapitän äußert sichSalah lässt nach Argentinien-Spiel alle verstummen: Ägyptens Kapitän äußert sichHeute, 19:06Santos gibt Neymar 10 Tage Zeit, um über seine Zukunft zu entscheidenSantos gibt Neymar 10 Tage Zeit, um über seine Zukunft zu entscheidenHeute, 17:39Arsene Wenger nennt den Hauptfavoriten und einzigen Herausforderer der Jaxon-MeisterschaftArsene Wenger nennt den Hauptfavoriten und einzigen Herausforderer der Jaxon-MeisterschaftHeute, 17:38WM 2026: Schweizer Stars bereit für das Duell gegen Lionel Messi und ArgentinienWM 2026: Schweizer Stars bereit für das Duell gegen Lionel Messi und ArgentinienHeute, 16:58Der Kampf um Mason Greenwood: Das Rennen zwischen Atletico Madrid und FenerbahceDer Kampf um Mason Greenwood: Das Rennen zwischen Atletico Madrid und FenerbahceHeute, 16:56Collina erklärt VAR-Entscheidung: Entscheidendes Detail bei Ägyptens ProtestCollina erklärt VAR-Entscheidung: Entscheidendes Detail bei Ägyptens ProtestHeute, 16:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan