Klopp rückt näher an Deutschland-Nationalmannschaft: Finaltreffen in New York

Berichten zufolge hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den Verhandlungen mit Jürgen Klopp einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Laut Sky Sport haben sich die Parteien über die Grundbedingungen einer langfristigen Zusammenarbeit geeinigt. Nun wird ein abschließendes Treffen in New York City erwartet.

Grundbedingungen mit Klopp vereinbart

Der Quelle zufolge hat der DFB die Verhandlungen mit dem 59-jährigen Trainer fast abgeschlossen.

Es heißt, dass man sich über die Hauptpunkte der Zusammenarbeit einig ist. Sollte auch die letzte Phase erfolgreich verlaufen, könnte Klopp zum Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft ernannt werden.

Vertrag bis 2030 erwartet

Berichten zufolge ist ein Vertrag mit Jürgen Klopp geplant, der bis zum Jahr 2030 läuft.

Dies zeigt, dass der DFB keine kurzfristige Lösung sucht, sondern ein langfristiges Projekt aufbauen möchte.

Finalphase in New York

Der entscheidende Teil der Verhandlungen wird voraussichtlich in New York City stattfinden.

Erst nach diesem Treffen könnte die offizielle Entscheidung über Klopps Zukunft bei der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben werden.

Klopp verlässt das Red Bull-System

Seit Januar 2025 war Klopp innerhalb der Red Bull-Struktur in einer Position verantwortlich für die Entwicklung des Fußballs.

Informationen zufolge wird er seine Tätigkeit in diesem System offiziell beenden, sobald die Vereinbarung mit der deutschen Nationalmannschaft vollständig abgeschlossen ist.

Beginnt eine neue Ära in Deutschland?

Der Name Jürgen Klopp wurde über Jahre hinweg mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nun scheint diese Möglichkeit realer als je zuvor.

Sollte die Vereinbarung offiziell werden, könnte die deutsche Nationalmannschaft die Zeit bis 2030 mit einem der charismatischsten und erfahrensten Trainer beginnen.