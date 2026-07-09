Haaland von Ronaldo inspiriert: Ungewöhnliche Diät des norwegischen Stars enthüllt

Neue Details zu den täglichen Ernährungsgewohnheiten von Manchester City und norwegischer Nationalmannschaftsstürmer Erling Haaland sind bekannt geworden.

Laut The Sun folgt der 25-jährige Forward einer strengen Diät, um seine körperliche Verfassung zu erhalten. Es heißt, sein Plan sei vom Stil von Cristiano Ronaldo inspiriert.

Haaland isst sechsmal am Tag

Quellen zufolge nimmt Haaland täglich etwa 6.000 Kalorien zu sich.

Der Fußballer teilt seine Mahlzeiten in mehrere Portionen auf und isst über den Tag verteilt sechsmal. Dies gilt als wichtig, um auf hohe körperliche Belastungen vorbereitet zu sein und seine Kraft auf dem Platz zu bewahren.

Was gehört zu seiner Ernährung?

Haalands täglicher Speiseplan ist sehr reichhaltig und besteht aus Produkten, die auf den Körper eines Sportlers zugeschnitten sind.

Sein Menü umfasst Berichten zufolge Hähnchenfleisch, Pasta, Beefsteaks, Fisch, Eier, Gemüse, Innereien, Rohmilch und Honig.

Der Fußballer hat vollständig auf Süßigkeiten verzichtet. Sein Hauptgetränk ist Wasser.

Joshua King: „Er isst wie ein Bär“

Der ehemalige Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Joshua King, äußerte sich interessant zu Haalands Essgewohnheiten.

„Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel isst. Er isst wie ein Bär“, sagte King.

Diese Worte zeigen erneut, welche ernsthafte Routine und Disziplin hinter Haalands körperlicher Vorbereitung stehen.

195 cm Körpergröße und 94 kg Gewicht

Aktuell ist Erling Haaland 195 Zentimeter groß und wiegt 94 Kilogramm.

Es wird betont, dass seine starke physische Verfassung, seine Geschwindigkeit und seine Dominanz im Strafraum nicht nur mit dem Training, sondern auch mit einem strengen Ernährungsplan zusammenhängen.

England-Test steht für Norwegen bevor

Die norwegische Nationalmannschaft erreichte das Viertelfinale der WM 2026, nachdem sie Brasilien im Achtelfinale besiegt hatte.

Nun treten die Norweger gegen England an, um einen Platz im Halbfinale zu erkämpfen. Haalands Form und körperliche Fitness könnten in diesem Spiel ein entscheidender Faktor sein.