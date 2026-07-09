Liste der lebenswertesten Städte der Welt wurde erstellt

Das Magazin Monocle hat ein neues Ranking der lebenswertesten Städte veröffentlicht.

Den ersten Platz der Liste belegt Tokio. Kopenhagen landete auf dem zweiten und Lissabon auf dem dritten Platz.

In den Top Ten finden sich bedeutende Städte aus Europa sowie der Region Asien-Pazifik. Dazu gehören Wien, Sydney, Zürich, Madrid, Paris, München und Oslo.

Bei der Erstellung des Rankings berücksichtigte das Magazin eine Reihe von Faktoren, die die Lebensbedingungen in den Städten beeinflussen. Bewertet wurden unter anderem Verkehr und städtische Infrastruktur, Sicherheit, politische Stabilität, Grünflächen, die Qualität der Gastronomie sowie Einkaufsmöglichkeiten.