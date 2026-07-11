Usbekischer Fahrer in den USA nach Tod eines Fußballers angeklagt

Ein 42-jähriger usbekischer Lkw-Fahrer, Behzod Asrorov, sieht sich in den USA nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Bei der Tragödie kam ein 21-jähriger Torwart der Fußballmannschaft der University of Massachusetts ums Leben.

Ermittlern zufolge soll der Fahrer versucht haben, nach dem Unfall Daten über die Bewegungen des Lkw zu verbergen. Der Fall hat in den USA neue Debatten über Sprachkenntnisse und Sicherheitsanforderungen für ausländische Fahrer ausgelöst.

Wie kam es zu dem Unfall?

Den Ermittlungsunterlagen zufolge stieß der von Behzod Asrorov gesteuerte Lkw mit dem Pkw zusammen, in dem der Sportler unterwegs war.

Nach dem Aufprall geriet der Lkw in den Gegenverkehr und verursachte Zusammenstöße mit mehreren weiteren Fahrzeugen.

Infolge des Vorfalls erlag der 21-jährige Torwart der Fußballmannschaft der University of Massachusetts seinen Verletzungen.

Polizei nutzte Online-Übersetzer

Es wurde bekannt, dass Asrorov 2024 mit einer Green Card in die USA kam. Da er kein Englisch sprach, kommunizierten die Polizeibeamten mit ihm über einen Online-Übersetzer.

Genau dieser Umstand verschärfte später die Debatten in den USA über Sprachanforderungen für Lkw-Fahrer.

Welche Beweise führen die Ermittler an?

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden könnte der Fahrer versucht haben, nach dem Unfall Beweismittel zu vernichten oder zu verstecken.

Bei der Untersuchung wurden folgende Punkte festgestellt:

die Dashcam im Lkw wurde abgeklemmt;

drei Mobiltelefone wurden beschädigt;

das Gerät zur Aufzeichnung der Arbeitszeit und Bewegung des Fahrers wurde manipuliert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Handlungen dazu dienten, Informationen über die Fahrweise des Lkw vor dem Unfall zu verbergen.

Welche Anklagen wurden erhoben?

Gegen Behzod Asrorov wurde Anklage wegen fahrlässiger Tötung und Beweismittelmanipulation erhoben.

Seine Schuld wurde bisher nicht gerichtlich bestätigt. Die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren dauern an.

Die Tragödie wurde auch zum politischen Streitthema

Der Vorfall sorgte in der US-Öffentlichkeit für großes Aufsehen. Der US-Verkehrsminister forderte Einschränkungen für Lkw-Fahrer, die nicht über ausreichende Englischkenntnisse verfügen.

Es wird erwartet, dass dieser Fall nun nicht nur die Verantwortung einer Einzelperson betrifft, sondern auch wichtige Diskussionen über Sprach- und Qualifikationsanforderungen für gewerbliche Fahrer in den USA auslöst.