Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) gab bekannt, einen geplanten Terroranschlag auf einen hochrangigen Militärangehörigen des Verteidigungsministeriums in Moskau verhindert zu haben.

Nach Angaben der Behörde wurde im Rahmen dieses Falls eine 2001 geborene russische Staatsbürgerin festgenommen. Der FSB behauptet, sie habe mit ukrainischen Geheimdiensten kooperiert.

Es wurde mitgeteilt, dass die Frau 2024 über WhatsApp rekrutiert wurde. Sie erhielt den Auftrag, Sankt PetersburgInformationen über bestimmte Objekte in Moskau und Sankt Petersburg zu sammeln, den Wohnort und das Fahrzeug des Militärangehörigen zu überwachen und die gewonnenen Daten an einen Koordinator in der Ukraine weiterzuleiten.

Der FSB betonte, dass die Frau eine Mietwohnung für die Person vorbereitet habe, die den Anschlag ausführen sollte. Zudem gaben Dienstvertreter an, dass der ukrainische Koordinator sie zur Erfüllung der Aufgaben bewegte, indem er vorgab, romantische Gefühle für sie zu haben und eine Liebesbeziehung in Aussicht stellte.

Der russische FSB teilte mit, dass die Ermittlungen zu diesem Fall andauern.