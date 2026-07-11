Quanten-Display-Revolution: Wissenschaftler verlängern Lebensdauer von QD-LED-Bildschirmen um das Tausendfache

In der Welt der modernen Technologie verbessern sich die Qualität und Haltbarkeit von Displays ständig. Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und aus Südkorea haben einen bedeutenden Durchbruch im Bereich der Quantenpunkt-Leuchtdioden (QD-LED) bekannt gegeben. Die neue Forschung konzentriert sich auf die Lösung des Problems der kurzen Lebensdauer, die als die größte Schwachstelle dieser Technologie galt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Obwohl sich die QD-LED-Technologie durch Helligkeit, Farbraum und Reinheit auszeichnet, hinderte insbesondere der schnelle Verschleiß (Burn-in) der blauen Dioden die Massenproduktion. Unter dem Einfluss von elektrischem Strom verlieren diese Komponenten ihre Effizienz wesentlich schneller als andere Farben. Dies verkürzt die Gesamtlebensdauer von Fernsehern und Monitoren erheblich.

Ursachen der Degradation und ein neuer Ansatz

Um den Kern des Problems zu verstehen, entwickelten Wissenschaftler eine spezielle Methode, mit der der Betrieb der Diode in Echtzeit überwacht werden kann. Laut ixbt.com wurden während der Studie Degradationsprozesse identifiziert, die gleichzeitig in verschiedenen Schichten des Geräts auftreten. Es stellte sich heraus, dass die Degradation nicht an einem einzelnen Punkt, sondern parallel in mehreren Schichten verläuft.

Die Forscher stellten folgende negative Veränderungen im Gerät fest:

Die Quantenpunkte selbst unterliegen unter dem Einfluss von elektrischem Strom strukturellen Veränderungen;

Die Hilfsschichten der Diode und deren Kontaktstellen erodieren allmählich;

Während des Betriebs wurde die Freisetzung von Wasserstoff und Sauerstoff beobachtet, wobei die genauen Ursachen dieses Phänomens bisher nicht bekannt gegeben wurden.

Um diese Probleme zu beheben, schlugen die Wissenschaftler eine unerwartete, aber effektive Lösung vor. Es wurde die Idee vorgeschlagen, die Quantenpunkte mit einer ultradünnen und transparenten Hülle aus Acrylpolymer zu schützen. Diese Schutzschicht dient dazu, die zerstörerischen Prozesse im Inneren des Geräts erheblich zu verlangsamen.

Tausendfach erhöhte Haltbarkeit

Die durchgeführten Experimente lieferten erstaunliche Ergebnisse: Es wurde bewiesen, dass die Lebensdauer von blauen Quantendioden, die mit einer Polymerhülle beschichtet sind, tausendfach länger ist als die von herkömmlichen Proben. Dies bedeutet, dass QD-LED-Geräte in Zukunft Jahrzehnte halten könnten, ohne dass die Farbhelligkeit geringfügig abnimmt.

Die Polymerhülle fungiert als einzigartige Schutzbarriere und verhindert die Beschädigung der Quantenpunkte und benachbarter Materialien während des Stromflusses. Experten zufolge kann diese Methode nicht nur auf blaue, sondern auf alle Arten von Quantenpunkt-basierten Leuchtdioden angewendet werden.

Diese Entdeckung ebnet den Weg für die Entstehung noch dünnerer, hellerer und vor allem langlebigerer Displays in naher Zukunft. Wenn diese Technologie in die Massenproduktion übergeht, könnten Giganten wie Samsung und LG die Qualität ihrer Produkte auf eine neue Stufe heben.