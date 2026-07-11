„Ich werde Conor gnadenlos verprügeln“: Holloway gibt vor dem kommenden Kampf eine Erklärung ab

Der ehemalige UFC-Champion Max Holloway äußerte sich zu seinem bevorstehenden Kampf gegen Conor McGregor, den ersten Doppel-Champion der Geschichte. Auf der Pressekonferenz kündigte der amerikanische Kämpfer einen souveränen Sieg über seinen Gegner an. Zamin.uz präsentiert die Details dieser hitzigen Erklärung.

„Ich werde in den Käfig steigen und alles mit meinen Schlägen zeigen“

Max Holloway betonte, dass er alles daransetzen werde, um den kommenden Kampf zu gewinnen, und dass es sein Gegner im Oktagon nicht leicht haben werde.

Aus der Rede von Max Holloway auf der Pressekonferenz: „Wir kämpfen morgen. Dann werdet ihr alles sehen. Ich kann noch ein wenig warten. An diesem Tag werde ich in den Käfig steigen und alles mit meinen Schlägen zeigen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um zu gewinnen. Ich werde Conor gnadenlos verprügeln, an diesem Tag werdet ihr alles selbst sehen.“

UFC 329: Details zum Hauptkampf

Dieses Duell zwischen zwei legendären Kämpfern steht im Mittelpunkt des Interesses von Mixed-Martial-Arts-Fans (MMA) weltweit. Hier sind die wichtigsten Informationen zum bevorstehenden Kampf:

Turnier: UFC 329

Status des Kampfes: Hauptkampf des Turniers

Datum: 12. Juli

Austragungsort: Las Vegas, USA

Diese Konfrontation zwischen Conor McGregor und Max Holloway wird zweifellos eines der aufsehenerregendsten und meist erwarteten Sportereignisse des Jahres.