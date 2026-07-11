Schrecklicher Mord in Großbritannien: Bekannte Politikerin Ann Widdecombe in ihrem Haus getötet

In Großbritannien, Ann Widdecombe, eine bekannte Politikerin und ehemalige Parlamentsabgeordnete, die für ihre rechtskonservativen Ansichten bekannt war, wurde tot in ihrem Haus aufgefunden. Dieser schreckliche Vorfall hat die politischen Kreise des Landes erschüttert. Obwohl die Polizei einen 26-jährigen Mann unter Mordverdacht festgenommen hat, wurde bisher mitgeteilt, dass das Verbrechen nicht mit politischen Motiven oder Terrorismus in Verbindung steht. Zamin.uz hat die Details des Verbrechens und die Reaktionen der britischen Führung zusammengefasst.

Details zum Mord und zum Tatverdächtigen

Die britischen Strafverfolgungsbehörden haben erste offizielle Informationen zu dem schrecklichen Vorfall veröffentlicht:

Die Leiche der 78-jährigen Ann Widdecombe wurde am 9. Juli in ihrem Haus im Dorf Haytor Vale gefunden, das in der Nähe des Dartmoor-Nationalparks in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands liegt.

Die Strafverfolgungsbehörden berichteten offiziell am 10. Juli über den Vorfall, nachdem der Verdächtige festgenommen worden war.

Der 26-jährige Mann, der des Mordes verdächtigt wird, wurde in der Stadt Newton Abbot festgenommen.

Der Polizeichef von Devon und Cornwall, Matt Longman, erklärte, dass die Verstorbene schwere Verletzungen erlitten habe.

Die Polizei bestätigte, dass der Verdächtige ein britischer Staatsbürger ist, und gab eine vorläufige Einschätzung ab, dass das Verbrechen nicht mit terroristischen Handlungen oder politischen Motiven zusammenhängt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer war Ann Widdecombe? (Politische Laufbahn)

Ann Widdecombe war auf der britischen politischen Bühne für ihre kompromisslosen und festen Ansichten bekannt:

Parlamentarische Tätigkeit: Sie war von 1987 bis 2010 Abgeordnete der Konservativen Partei im Unterhaus des Parlaments.

Rolle in der Regierung: Zwischen 1990 und 1997 war sie unter Premierminister John Major als stellvertretende Ministerin in den Bereichen soziale Sicherheit, Beschäftigung und Inneres tätig.

Feste Haltung: Sie lehnte die Ausweitung des Abtreibungsrechts und die Legalisierung der Sterbehilfe ab, befürwortete jedoch die Wiedereinführung der Todesstrafe im Land.

Brexit und letzte Jahre: Nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament nahm sie an bekannten Reality-Shows im Fernsehen teil. Später wurde sie Mitglied des Europäischen Parlaments für die Brexit Party unter der Führung von Nigel Farage. Ab 2023 war sie eine aktive Vertreterin und Rednerin der Reform UK Partei, die für ihre strikte Anti-Einwanderungspolitik bekannt ist.

Reaktion aus London: Das Land steht unter Schock

Nach dem Tod der Politikerin Großbritannienhaben aktuelle und ehemalige Führungspersönlichkeiten ihr Beileid ausgesprochen:

Keir Starmer (Premierminister von Großbritannien): „Das sind wirklich schreckliche Nachrichten. Mein Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen. Ann Widdecombe war eine Persönlichkeit, die viele Jahre lang einen bedeutenden Platz im britischen politischen Leben einnahm.“ Der Premierminister betonte zudem, dass die Sicherheit der Gesetzgeber des Landes eine Priorität für den Staat sei, und rief dazu auf, gemeinsame Werte unabhängig von politischen Ansichten zu schützen.

Nigel Farage (Parteivorsitzender von Reform UK): Er äußerte sich tief erschüttert über den Tod der Politikerin und betonte, dass das Leben von Personen des öffentlichen Lebens immer gefährlicher werde.