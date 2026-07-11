Harry Kane über das Golfspielen mit Donald Trump: Es war eine surreale Erfahrung

Der englische Kapitän und Bayern-München-Stürmer Harry Kane teilte seine Eindrücke vom Golfspielen mit US-Präsident Donald Trump in Florida. Der Fußballer bezeichnete das Treffen als "surreale Erfahrung" und lobte die sportlichen Fähigkeiten des 80-jährigen Politikers. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während der Vorbereitung auf das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Norwegen enthüllte Harry Kane auf einer Pressekonferenz in Miami Details über das Ereignis. Ihm zufolge fand das Treffen vor etwa 18 Monaten statt, als der Spieler im Raum Palm Beach Urlaub machte. Kane betonte, dass man eine persönliche Einladung des Präsidenten nicht ablehnen könne, und verbarg nicht seine Bewunderung für die körperliche Verfassung und Präzision des Politikers während des Spiels.

Die Golffähigkeiten des Präsidenten

"Wenn der Präsident dich irgendwohin einlädt, ist es schwer, nein zu sagen. Ihn zu treffen und Golf zu spielen, war wirklich eine einzigartige Erfahrung. Um ehrlich zu sein, ist sein Spiel sehr gut. Ich hoffe, dass ich in seinem Alter auf diesem Niveau spielen kann", so Harry Kane laut ixbt.com.

Donald Trump äußerte sich seinerseits auf seiner Plattform Truth Social positiv über Harry Kane. Nach Englands 3:2-Sieg gegen Mexiko im Achtelfinale lobte Trump den Fußballer sowohl als Mensch als auch als Profisportler und nannte ihn einen "großartigen Kerl und geschickten Golfer".

David Beckhams Besuch bei der Nationalmannschaft

Das Trainingslager der englischen Nationalmannschaft steht nicht nur wegen politischer Nachrichten im Rampenlicht, sondern auch wegen der Unterstützung durch legendäre Spieler. Sir David Beckham besuchte die "Three Lions" bei ihrem Training auf der Basis von Inter Miami. Dieser Besuch diente als zusätzliche Motivationsquelle für die Spieler vor dem wichtigen Spiel.

Harry Kane gab bekannt, dass er in ständigem Kontakt mit Beckham steht und dass der legendäre Mittelfeldspieler ihm nach fast jedem Spiel Nachrichten schreibt. "Er hat uns Glück gewünscht. David ist ein riesiger England-Fan, und wir alle wissen, wie wichtig es für ihn war, die Nationalmannschaft zu vertreten und die Kapitänsbinde zu tragen", fügte der Stürmer hinzu.

Derzeit konzentriert sich die englische Nationalmannschaft voll auf das entscheidende Spiel gegen Norwegen. Die mentale Verfassung von Führungsspielern wie Harry Kane und die Atmosphäre innerhalb des Teams gelten als entscheidend für das Erreichen der nächsten Turnierphase. Die Fußballwelt verfolgt mit großem Interesse nicht nur das Geschehen auf dem Platz, sondern auch die interessanten Begegnungen der Stars abseits des Rasens.