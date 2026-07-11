Ballistischer Raketenangriff auf Kiew: 10 Verletzte

Zehn Menschen, darunter ein Kind, wurden bei einem weiteren Raketenangriff auf Kiew verletzt. Nach Angaben ukrainischer Behörden beschädigten die Einschläge auch zivile und industrielle Einrichtungen der Stadt.

Die russische Seite erklärte, dass bei dem Angriff Unternehmen der ukrainischen Rüstungsindustrie ins Visier genommen wurden.

Zehn Menschen verletzt

Nach Angaben des ukrainischen Katastrophenschutzdienstes wurden durch den Beschuss von Kiew insgesamt zehn Personen verletzt.

Unter den Verletzten befindet sich ein Kind. Detaillierte Informationen über ihren Zustand oder die Schwere der Verletzungen liegen bisher nicht vor.

Welche Einrichtungen wurden beschädigt?

Der ukrainische Katastrophenschutz meldete, dass durch die Einschläge Folgendes beschädigt wurde:

ein Straßenabschnitt;

ein Bürogebäude;

zwei Lagergebäude.

Rettungskräfte und Notdienste waren an den Einsatzorten tätig.

Klitschko informierte über ballistische Raketen

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erklärte, dass bei dem Angriff ballistische Raketen eingesetzt wurden.

Den Stadtbewohnern wird empfohlen, die Sicherheitsregeln zu befolgen und während des Luftalarms in Schutzräumen zu bleiben.

Was sagte die russische Seite?

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei den Angriffen auf Kiew „Betriebe der ukrainischen Rüstungsindustrie beschädigt“ wurden.

Die russische Behörde gab zudem an, dass auch die Hafeninfrastruktur in den Städten Odessa, Tschornomorsk und Ismajil angegriffen wurde.

Bisher ist es nicht möglich, die von den Parteien gemachten Angaben unabhängig vollständig zu überprüfen. Informationen zu den Folgen des Angriffs und zum Ausmaß der Schäden können aktualisiert werden.