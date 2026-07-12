Geheimnisse des Himalaya: Was verraten Meeresfossilien auf dem Gipfel des Mount Everest?

Der Mount Everest ist heute als der höchste Gipfel der Erde bekannt. Doch die in seinen oberen Schichten gefundenen Kalksteine und Überreste antiker Meeresbewohner deuten darauf hin, dass dieses Gebiet einst den Boden eines Ozeans bildete.

Wissenschaftler erklären dies durch die Entstehung des Himalaya-Gebirges. Vor etwa 50 Millionen Jahren bewegte sich die Indische Platte nach Norden und stieß mit der Eurasischen Platte zusammen.

Dieser Zusammenstoß erzeugte einen enormen Druck. Infolgedessen wurden die Sedimentgesteine und Kalksteine, die sich am Boden des Tethys-Ozeans angesammelt hatten, allmählich in die Höhe gedrückt. Später wurden genau diese Schichten zu einem Teil des Himalaya-Gebirges.

Auch die Überreste von Meeresbewohnern blieben in diesen Gesteinen erhalten. Aus diesem Grund gelten die auf dem Everest-Gipfel gefundenen marinen Spuren als Beweis dafür, dass der Berg einst aus dem antiken Ozeanboden emporgehoben wurde.

Dieser Prozess ist noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Aufgrund tektonischer Bewegungen steigt das Himalaya-Gebirge weiterhin an, wenn auch sehr langsam.