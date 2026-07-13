Kann Cole Palmer der neue Eden Hazard werden: Experten erklären den Grund für den Formtief des Spielers

Nach einer glänzenden Debütsaison beim FC Chelsea wurde Cole Palmer aufgrund seines Spielstils von Fans und Experten mit Vereinslegenden wie Gianfranco Zola und Eden Hazard verglichen. Doch der jüngste Leistungsabfall des jungen Spielmachers wirft Fragen über seine Zukunft auf. In einem Interview mit Goal.com erklärte der ehemalige Stürmer Tony Cascarino, was dem Spieler fehlt, um zu seinem früheren Niveau zurückzukehren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Saison 2025-26 verlief für Palmer nicht wie erhofft. Aufgrund schwerer Verletzungen, insbesondere Leistenproblemen und eines gebrochenen Fingers, verpasste er insgesamt 26 Spiele. Infolgedessen sank seine Effizienz drastisch: Über die gesamte Saison hinweg erzielte er in allen Wettbewerben nur 11 Tore und gab 3 Vorlagen. Diese Zahlen liegen weit hinter seiner Bilanz von 25 Torbeteiligungen in seinem ersten Jahr nach dem 40-Millionen-Pfund-Wechsel von Manchester City.

Verletzungen und die Entscheidung von Thomas Tuchel

Palmers zweites Jahr bei Chelsea war in Bezug auf Mannschaftserfolge nicht schlecht – der Verein gewann die Conference League und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Der Rückgang auf 18 Tore und die schwächere Leistung blieben jedoch nicht unbemerkt von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. Der deutsche Coach entschied sich, den 24-Jährigen nicht in den Kader für die Weltmeisterschaft 2026 zu berufen, was in der Fußballwelt für Überraschung sorgte.

Laut Tony Cascarino hat nicht nur die körperliche Verfassung, sondern auch das mannschaftliche Umfeld zu Palmers Formtief beigetragen. Er betonte, dass der glänzende Einstand des jungen Stars maßgeblich vom Adrenalin des neuen Vereins getrieben war. Nun kämpft er mit der Konstanz. Der Experte ist der Meinung, dass der Mangel an erfahrenen Spielern im Chelsea-Kader die Entwicklung junger Talente wie Palmer hemmt.

Xabi Alonso und neue Hoffnungen

An der Stamford Bridge beginnt derzeit eine neue Ära. Der spanische Trainer Xabi Alonso hat das Ruder übernommen und gilt als derjenige, der Palmers Potenzial wieder wecken kann. Alonsos taktische Konzepte und seine Fähigkeit, mit jungen Spielern zu arbeiten, sollen Palmer wieder zum Anführer des Teams machen.

Auf dem Transfermarkt reißen die Gerüchte um den Spieler nicht ab. Trotz Spekulationen über einen Wechsel zu Manchester United hat der Spieler einen langfristigen Vertrag bei Chelsea bis 2033. Cascarino kommt zu dem Schluss, dass Palmer, wenn er das Niveau von Zola oder Hazard erreichen will, nicht nur individuelles Können, sondern auch die Fähigkeit zeigen muss, das Team in schwierigen Situationen zu führen.