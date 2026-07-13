SpaceX startet Rechenzentren für KI im Weltraum

·25·Technologie
SpaceX startet Rechenzentren für KI im Weltraum

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX plant, die globale technologische Infrastruktur auf eine neue Stufe zu heben. Ab 2025 wird das Unternehmen die ersten Rechenzentren (Data-Center) in die Erdumlaufbahn bringen, die KI-Systeme unterstützen sollen. Es wird erwartet, dass dieses Projekt nicht nur die Rechenleistung erhöht, sondern auch einen revolutionären Schritt zur Schonung der irdischen Ressourcen darstellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der SpaceX-Chef enthüllte Details dieses strategischen Plans in einem Gespräch mit dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott. Ihm zufolge werden im nächsten Jahr die ersten Test-Satelliten ins All geschickt, und bis 2027-2028 soll der Prozess in großem Maßstab erfolgen. Dadurch wird ein riesiges Rechennetzwerk im All entstehen, das KI-Aufgaben übernimmt.

Schonung der Erdressourcen und das Starmind-Projekt

Elon Musk betont, dass einer der Hauptgründe für die Verlagerung der Rechenleistung in den Weltraum die begrenzten Ressourcen auf der Erde sind. Rechenzentren benötigen enorme Mengen an elektrischer Energie und Wasser zur Kühlung. Im Weltraum können diese Bedürfnisse durch Solarenergie und natürliche Kühlsysteme im Vakuum gedeckt werden. Dies reduziert die negativen Auswirkungen auf die Ökologie unseres Planeten.

Diese Initiative ist Teil des von SpaceX entwickelten Starmind-Projekts. Starmind soll die weltweit größte orbitale Infrastruktur werden, die auf die Verarbeitung von KI-Algorithmen spezialisiert ist. Laut ixbt.com ist es zudem wahrscheinlich, dass die Rechenleistung im All im Rahmen dieses Projekts mit Starlink-Satelliten integriert wird.

Neue Fabrik und Produktionskapazität

Um die Pläne umzusetzen, baut SpaceX derzeit eine riesige Fabrik mit einer Fläche von 1 Million Quadratmetern. In diesem Werk werden Satelliten der neuen Generation produziert, die speziell für KI konzipiert sind. Interessanterweise glaubt Musk, dass die Konstruktion und Montage solcher orbitalen Rechenzentren wesentlich einfacher sein wird als bei den aktuellen Starlink-Kommunikationssatelliten.

Für Nutzer und die lokale Tech-Community ist diese Nachricht im Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen Weltraumtechnologie und KI von Bedeutung. Sollte das Projekt erfolgreich sein, könnten komplexe Systeme wie ChatGPT oder Rechenprozesse auf Basis von NVIDIA-Chips in Zukunft direkt im Orbit durchgeführt werden. Dies würde die Datenübertragungsgeschwindigkeit erhöhen und der globalen digitalen Wirtschaft neue Impulse verleihen.

SpaceXElon MuskСунъий ИнтеллектStarmindТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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