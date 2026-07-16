Ungewöhnliche „Fell-Croissants“ sorgen in den sozialen Medien für großes Aufsehen!

Eine Bäckerei im thailändischen Pattaya sorgt mit ihren ungewöhnlichen „Fell-Croissants“ in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Kunden warten stundenlang in der Schlange, um das Gebäck zu probieren, das aussieht, als wäre es mit Haaren oder Fell bedeckt.

Tatsächlich sind die schwarzen Fasern auf dem Croissant essbar – sie bestehen aus dem schwarzen Seetang „Fat Choy“, der in der asiatischen Küche weit verbreitet ist. Der Bäcker erklärt, dass der leicht salzige Geschmack des Seetangs mit der süßen Creme im Inneren harmoniert und für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis sorgt.

Interessanterweise entstand die Idee ursprünglich als Scherz. Ein Kunde fragte nach einem „Fell-Kuchen“ für einen Freund, und nachdem dieser im Internet viral ging, führte die Bäckerei auch das „Fell-Croissant“ ein.