CATL baut riesige Natrium-Ionen-Energiespeicher in Europa

Der weltweit führende Batteriehersteller CATL und der europäische Energielösungsanbieter Alfen haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Tener Sodium-Energiespeichersysteme mit einer Gesamtkapazität von 5 GWh in ganz Europa errichtet. Es wird erwartet, dass dieses Projekt eine der weltweit größten Initiativen zur großflächigen kommerziellen Einführung der Natrium-Ionen-Technologie sein wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die ersten Anlagen des Projekts sollen 2027 in Betrieb genommen werden. Zur Information: CATL und Alfen arbeiten bereits seit 2023 zusammen, bisher jedoch ausschließlich mit Lithium-Ionen-Batterien. Der Umstieg auf Natrium-Ionen-Technologie ermöglicht es, die Abhängigkeit von Lithium-Rohstoffen zu verringern und sich gegen Marktpreisschwankungen abzusichern.

Technische Möglichkeiten und Langlebigkeit

Der Hauptvorteil des Tener Sodium-Systems liegt in seiner langen Lebensdauer. Die Hersteller betonen, dass diese Batterien für 15.000 Arbeitszyklen ausgelegt sind, was etwa 25–30 Jahren Betrieb entspricht. Das Wichtigste ist, dass die Batterien auch nach dieser Zeit noch mindestens 70 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten.

Die neue Architektur ermöglicht eine Spannung von 690 V und steigert die Energieumwandlungseffizienz um fast 2 Prozent. Der Eigenverbrauch des Systems wurde auf 1 Prozent gesenkt – das ist halb so viel wie der Branchendurchschnitt. Laut ixbt.com reduziert diese Technologie Energieverluste erheblich.

Temperaturbeständigkeit und Sicherheit

Natrium-Ionen-Batterien zeichnen sich durch stabile Leistung auch bei extremen Wetterbedingungen aus. Selbst bei -20 °C Kälte behalten sie mehr als 92 Prozent ihrer Kapazität. In heißen Klimazonen, insbesondere bei +45 °C, halten sie über 10.000 Zyklen ohne zusätzliche Kühlsysteme stand. Diese Eigenschaft könnte in Zukunft eine sehr vielversprechende Lösung für Regionen mit extremem Kontinentalklima sein.

Laut Alfen-CEO Michel Colijn sind Natrium-Ionen-Batterien der nächste Schritt im Bereich der Energiespeicherung und dienen der Schaffung eines stärker diversifizierten und stabilen Systems. CATL-Vertreter Tan Libin betonte, dass diese Technologie den Übergang Europas zu "grüner" Energie beschleunigen und einen einzigartigen Mehrwert für Kunden schaffen werde.

Diese Partnerschaft ist nicht nur eine technologische Neuerung, sondern ein wichtiger Meilenstein auf dem globalen Energiemarkt für den Übergang zu günstigeren und sichereren Rohstoffquellen als Alternative zu Lithium. In Zukunft werden solche Großprojekte die Effizienz bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen auf ein völlig neues Niveau heben.