VK und Max Messenger aus dem Google Play Store entfernt

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VK und Max Messenger aus dem Google Play Store entfernt

VK, eines der größten Technologieunternehmen Russlands, gab bekannt, dass seine Hauptanwendungen, einschließlich des sozialen Netzwerks VK und des Max Messengers, von der Google Play-Plattform verschwunden sind. Diese Änderung kam für Android-Nutzer überraschend, doch das Unternehmen betont, dass die Situation unter Kontrolle sei. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zuvor wurde der Max Messenger bereits aus dem App Store von Apple entfernt. Nun sind diese Anwendungen auch im Google Play Store nicht mehr über die Suche auffindbar. Experten vermuten, dass diese Einschränkungen direkt mit der neuesten Runde internationaler Sanktionen zusammenhängen könnten.

Laut offiziellen Angaben des VK-Pressedienstes werden Anwendungen, die bereits auf den Geräten der Nutzer installiert sind, wie gewohnt weiter funktionieren. Es sind keine technischen Einschränkungen bei der Nutzung der Dienste vorgesehen, und alle Funktionen sowie Sicherheitssysteme bleiben stabil.

Alternative Download-Methoden

Das russische Unternehmen empfiehlt den Nutzern, alternative Stores für die Aktualisierung und Neuinstallation der Anwendungen zu verwenden. Insbesondere können die VK- und Max-Apps von folgenden Plattformen heruntergeladen werden:

  • RuStore;
  • Huawei AppGallery;
  • Samsung Galaxy Store;
  • Xiaomi GetApps.
Zudem werden Besitzer von Android-Geräten weiterhin Push-Benachrichtigungen erhalten. Dies ermöglicht den rechtzeitigen Erhalt von Informationen über Nachrichten, Anrufe und wichtige Ereignisse im sozialen Netzwerk. Es wurde mitgeteilt, dass auch die Update-Mechanismen der Anwendungen weiterhin über interne Systeme funktionieren.

Mehrere Branchenquellen, darunter die Publikation ixbt.com, berichten, dass nicht nur VK, sondern auch die Anwendung des sozialen Netzwerks "Odnoklassniki" aus dem Google Play Store verschwunden ist. Dies deutet auf einen wachsenden Druck auf digitale Märkte für die populärsten Dienste im russischen Segment hin.

Was die politische Seite der Situation betrifft, so hat die Europäische Union am Montag offiziell Sanktionen gegen VK und seine Tochtergesellschaft "Kommunikatsionnaya platforma" verhängt. Westliche Regulierungsbehörden betrachten diese Einheit als rechtmäßigen Eigentümer und Betreiber des Max Messengers. Genau diese Sanktionen sind der Hauptgrund dafür, dass Tech-Giganten wie Google und Apple diese Programme aus ihren Stores entfernt haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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