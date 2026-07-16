Startup Aina sammelt 5,5 Millionen Dollar für neue Geräte zur Steuerung von KI-Agenten

In der Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) verschärft sich der Wettbewerb nicht nur bei der Software, sondern auch bei der Hardware, die eine Interaktion mit diesen Technologien ermöglicht. Das Startup Aina, gegründet von Apoorv Shankar, dem ehemaligen Vizepräsidenten von Ultrahuman, zielt darauf ab, die Mensch-Computer-Interaktion auf eine neue Stufe zu heben. Das Unternehmen konnte in einer von Redstart Labs und 360 ONE angeführten Investitionsrunde 5,5 Millionen Dollar einsammeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Beteiligung einflussreicher Investoren wie WhatsApp-Chef Kunal Shah und der Gründer von Razorpay an diesem Projekt zeigt das Vertrauen in diese neue Richtung der Branche. Aina (was auf Hindi „Spiegel“ bedeutet) arbeitet an Gadgets, die nicht nur die Sprache des Nutzers aufzeichnen, sondern dazu dienen, KI-Agenten direkt zu steuern. Laut TechCrunch war der Projektgründer zuvor in einer leitenden Hardware-Position beim Smart-Ring-Hersteller Ultrahuman tätig.

Ein anderer Ansatz als bei herkömmlichen Gadgets

Obwohl es derzeit Geräte wie Rabbit R1 oder Humane Pin auf dem Markt gibt, hat Aina mit seinem ersten Produkt namens Dune einen anderen Weg gewählt. Dune ist eine kompakte Tastatur mit drei Tasten, die ihre Funktion je nach der vom Benutzer verwendeten Anwendung ändert. Während Online-Meetings kann sie beispielsweise das Mikrofon und die Kamera steuern, während sie zu anderen Zeiten komplexe Skripte ausführen kann.

Das Unternehmen testete zunächst drei verschiedene Geräte: die Fernbedienung Radiance, die Shift-Taste zur Ausführung von KI-Aufgaben mit einem Klick und die Dune-Tastatur. Die Testergebnisse zeigten, dass die Nutzer am meisten Interesse am Dune-Modell zeigten. Aus diesem Grund beschlossen die Entwickler, die Funktionen der anderen beiden Geräte in diese Tastatur zu integrieren.

Zukunftspläne und agentenbasierte Schnittstellen

Laut Apoorv Shankar betreiben die meisten modernen KI-Gadgets nur „passive Datensammlung“, das heißt, sie zeichnen Ereignisse in ihrer Umgebung auf. Aina möchte Werkzeuge bereitstellen, die es dem Benutzer ermöglichen, Prozesse aktiv zu steuern. Diese Geräte werden nicht nur Sprachassistenten sein, sondern Zentralen zum Starten von Agenten, die spezifische Aufgaben im Namen des Benutzers ausführen.

In den kommenden Wochen wird das Unternehmen mit der Erprobung seines Geräts der neuen Generation bei einer begrenzten Anzahl von Nutzern beginnen. Obwohl noch nicht alle Details des neuen Produkts bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass es die tägliche Interaktion mit KI noch einfacher macht. In Schwellenländern könnten solche kompakten und funktionalen Geräte zu praktischen Arbeitswerkzeugen für IT-Fachleute und Remote-Mitarbeiter werden.

Dune — eine kontextsensitive intelligente Tastatur;

Radiance — ein spezieller Controller für Videogespräche;

Shift — eine Taste, die KI-Agenten mit einem Klick aktiviert.

Die in der Investitionsrunde gesammelten Mittel werden in die Vorbereitung der Massenproduktion des Produkts und die weitere Verbesserung der Software fließen. Das Aina-Team glaubt, dass die Synergie zwischen Hardware und KI die Abhängigkeit von Smartphones in Zukunft verringern wird.