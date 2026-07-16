Junger Mann zerreißt Diplom auf Bühne in Kasachstan und löst Online-Debatte aus

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Junger Mann zerreißt Diplom auf Bühne in Kasachstan und löst Online-Debatte aus

Ein ungewöhnlicher Vorfall während einer Abschlussfeier in Almaty, Kasachstan, hat in den sozialen Medien für große Diskussionen gesorgt. Ein Video, das zeigt, wie ein Absolvent des International College of Business and Communications sein Diplom auf der Bühne „zerriss“, verbreitete sich rasend schnell im Internet.

Laut polizeilichen Ermittlungen wurde in dem Video kein echtes Diplom, sondern eine vorbereitete Attrappe verwendet. Das Originaldiplom und die Anlage blieben unbeschädigt.

Dennoch wertete das Gericht die Handlung des jungen Mannes als Störung der öffentlichen Ordnung. Er wurde wegen geringfügigen Rowdytums für schuldig befunden und zu 5 Tagen Verwaltungshaft verurteilt.

Dieser Vorfall in Kasachstan hat die Debatte über die Ordnung bei Abschlussfeiern und die Jagd nach „Content“ für soziale Medien verschärft.

KasachstanAlmatyAbschlussfeierSoziale MedienViral
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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