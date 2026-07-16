Provokatives Wandbild im Zentrum von Teheran: Trump im Sarg dargestellt

Ein kontroverses Wandbild, das US-Präsident Donald Trump zeigt, hat in der iranischen Hauptstadt Teheran für Aufsehen gesorgt. Berichten zufolge ist Trump auf dem Bild in einem Sarg liegend dargestellt.

Es heißt, dass auf dem Wandbild auch scharfe Parolen gegen den US-Präsidenten zu lesen sind. Dies geschieht in einer Zeit, in der sich die politischen Spannungen zwischen Washington und Teheran erneut verschärft haben.

Das Bild wird auch in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Während einige es als Ausdruck der politischen Haltung Irans gegenüber den USA werten, betonen andere, dass eine solch aggressive visuelle Propaganda die Lage in der Region weiter verschlechtern könnte.

Bislang haben sich US-Beamte nicht offiziell zu diesem Wandbild geäußert.