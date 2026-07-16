Eine der lebenden Legenden des Weltfußballs, der polnische Torjäger Robert Lewandowski, hat sich überraschend vom europäischen Fußball verabschiedet und wechselt in die nordamerikanische MLS. Der erfahrene Stürmer wurde offiziell als neuer Star von Chicago Fire vorgestellt. Obwohl dieser Transfer für viele Fans unerwartet kam, erklärte der Spieler seine Entscheidung mit einer tiefen emotionalen Bindung und dem Respekt gegenüber dem FC Barcelona. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Robert Lewandowski nahm an seiner ersten Pressekonferenz bei seinem neuen Team teil und erläuterte, warum er sich für die USA entschieden hat. Seinen Worten zufolge war es für ihn nach dem Abschied vom FC Barcelona emotional unmöglich, für einen anderen europäischen Verein aufzulaufen. Der Spieler betrachtet seine Zeit beim katalanischen Klub als den Höhepunkt seiner Karriere und sah das Tragen eines anderen Trikots als einen Rückschritt an.

Ablehnung europäischer Giganten

Laut Goal.com erhielt der 37-jährige Stürmer vor seiner Unterschrift bei Chicago Fire Angebote von mehreren renommierten europäischen Vereinen. Insbesondere der italienische Serie-A-Gigant Juventus sowie Teams aus der Türkei und Portugal, die regelmäßig an der Champions League teilnehmen, versuchten, den polnischen Stürmer zu verpflichten. Lewandowski lehnte jedoch alle Angebote entschieden ab.

"Mein Abschied von Barcelona war sehr emotional. Meine Liebe zu diesem Verein ist so groß, dass ich mir nicht vorstellen konnte, für ein anderes europäisches Team zu spielen. Nach dem Abschied von Barcelona wurde mir klar, dass meine Karriere auf dem Kontinent zu Ende ist", betonte der Stürmer in seinem Interview.

Eine neue Ära für Chicago Fire

Chicago Fire Cheftrainer Gregg Berhalter bezeichnete die Ankunft von Robert Lewandowski als Wendepunkt in der Vereinsgeschichte. Nach Ansicht des Trainers wird der polnische Star nicht nur mit seinen Toren auf dem Platz, sondern auch mit seiner professionellen Einstellung ein Vorbild für junge Spieler sein. Berhalter ist überzeugt, dass die körperliche Verfassung und die Arbeitsmoral des Stürmers auf MLS-Niveau einen großen Unterschied machen werden.

Laut einem Zitat von Pilka Nozna sagt Berhalter: "Wir glauben, dass Robert sofortigen Einfluss auf das Team haben wird. Er ist ein echtes professionelles Vorbild. Da er viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat, weiß er, wie er auf seinen Körper achten und das optimale Level halten kann. Er dient als ideales Modell für jeden Spieler in unserem Kader."

Im Laufe seiner Karriere hat Robert Lewandowski für Vereine wie den FC Bayern München und den FC Barcelona gespielt und Dutzende von Titeln gewonnen. Nun beginnt er ein neues Abenteuer auf US-amerikanischem Boden. Auch für Fußballfans in Usbekistan ist dieser Transfer interessant, da die MLS nach der Ankunft von Lionel Messi und anderen Stars weiterhin die weltweite Aufmerksamkeit auf sich zieht.