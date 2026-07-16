7 Goldmedaillen und ein Mannschaftssieg: Usbekistans Nationalteam in Asien ungeschlagen

Die U-19-Box-Asienmeisterschaft in Jakarta endete mit einem glänzenden Sieg für das usbekische Nationalteam. Sieben unserer acht Boxer, die das Finale erreichten, triumphierten in ihren entscheidenden Kämpfen und gewannen Gold.

Sieben Siege aus acht Finals

Die usbekische Jugendnationalmannschaft erzielte am Finaltag ein nahezu perfektes Ergebnis. Sieben unserer acht Vertreter, die in den Ring stiegen, besiegten ihre Gegner und wurden Asienmeister.

Die Kontinentalmeisterschaft für die Altersklassen U-19 und U-23, ausgerichtet in Jakarta, fand vom 3. bis 16. Juli statt. Das offizielle Programm umfasste auch die Finalkämpfe der Männer und Frauen.

Usbekistans sieben neue Asienmeister

Die Goldmedaillengewinner:

Gewichtsklasse Asienmeister -50 kg Otkirbek Norkosimov -55 kg Yelyor Rustamov -60 kg Muhammadrizo Ukimov -75 kg Suhrob Rahmatullayev -80 kg Abror Sharipov -85 kg Sardor Bahromkhodjayev -90 kg Asadbek Sultanboyev

Diese Athleten meisterten während des Turniers mehrere Runden, um das Finale zu erreichen. Bereits vor dem Halbfinale stellte das usbekische Männerteam eine der größten Gruppen an Boxern in der entscheidenden Phase.

Silber für Islom Salikhov, Bronze für einen weiteren Boxer

Islom Salikhov, der in der Gewichtsklasse +90 kg antrat, konnte das Finale nicht gewinnen und wurde mit der Silbermedaille der Asienmeisterschaft ausgezeichnet.

Saidkhoja Sadillakhodjayev beendete das Turnier in der Gewichtsklasse -70 kg mit einer Bronzemedaille.

Somit lautet das Gesamtergebnis der usbekischen U-19-Juniorennationalmannschaft wie folgt:

7 Goldmedaillen;

1 Silbermedaille;

1 Bronzemedaille.

Usbekistan auf Platz eins der Teamwertung

Sieben Meistertitel sicherten dem usbekischen Team den ersten Platz in der Gesamtwertung. Dieses Ergebnis zeigt einmal mehr, dass in der Boxschule des Landes eine neue talentierte Generation heranwächst.

Der Erfolg der jungen Boxer in Jakarta deutet darauf hin, dass eine würdige Reserve für zukünftige Asien- und Weltmeisterschaften der Erwachsenen sowie für die Olympischen Spiele heranreift.

Welcher dieser Champions könnte Ihrer Meinung nach in Zukunft bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewinnen?