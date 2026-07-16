Rohre stürzen auf Taxi, Fahrer überlebt

Auf der Warschauer Chaussee in Moskau kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lastwagens und mehrerer Autos. Infolge des Vorfalls stürzten Metallrohre, die vom Lkw transportiert wurden, auf die Straße und beschädigten die Fahrzeuge.

In den sozialen Medien verbreitete Aufnahmen zeigen, wie die Rohre auf ein Taxi stürzten und das Fahrzeug schwer beschädigten. Augenzeugen betonten, dass dieser Vorfall hätte weitaus schlimmere Folgen haben können.

Nach vorläufigen Informationen wurden insgesamt vier Autos bei dem Unfall beschädigt. Erstaunlicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Auch der Taxifahrer überlebte, obwohl die Rohre direkt auf das Auto stürzten.

Der Vorfall löste in den sozialen Netzwerken lebhafte Diskussionen aus, wobei viele dies als ein wahres Wunder bezeichneten. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.