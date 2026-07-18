Iran veröffentlicht Video, das in den USA Besorgnis auslöst: „Wo kann Trump getötet werden?“

Die iranische Nachrichtenagentur Fars hat in sozialen Netzwerken Videomaterial verbreitet, das ernsthafte Besorgnis hinsichtlich des US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst hat. Das unter dem englischen Titel „Where can Trump be killed?“ veröffentlichte Video hat US-Behörden in Alarmbereitschaft versetzt.

Zamin.uz Präsentiert die neuesten Details zur neuen Welle der Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie zur Sicherheit von Trump.

Inhalt des Videos und Reaktion Washingtons

Das verbreitete Material zeigt ein Schema der mutmaßlichen Bewegungsroute von Donald Trump im Bundesstaat Florida.

Das Video zeigt den Weg des amerikanischen Staatschefs vom Flughafen bis zu seiner Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach.

Die Autoren der Veröffentlichung hoben eine der Brücken auf dieser Route hervor und bezeichneten sie aus Sicherheitsgründen als potenziellen Schwachpunkt.

Obwohl dieses Material zunächst im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) auftauchte und später gelöscht wurde, sind Kopien davon auf anderen Plattformen erhalten geblieben.

Westliche Medien stellten die Genauigkeit des vorgelegten Schemas in Frage und wiesen darauf hin, dass die im Video dargestellte Route nicht vollständig mit offenen kartografischen Daten übereinstimmt.

Die amerikanischen Geheimdienste reagierten schnell auf diese Bedrohung. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Residenz des Präsidenten wurden verschärft und die bestehenden Protokolle für seine Bewegungen wurden überprüft.

Der Tod von Ajatollah Chamenei und Irans Racheplan

Laut RTVI erfolgte die Verbreitung dieses Videos vor dem Hintergrund von Erklärungen iranischer Beamter über ihre Absicht, den Tod des obersten Führers des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, zu rächen.

Der oberste Führer des Iran starb am 28. Februar 2026 infolge eines israelischen Angriffs auf seine Residenz. Die iranische Seite hat wiederholt erklärt, dass sie Vergeltungsmaßnahmen vorbereitet, und die Beerdigung von Chamenei fand erst Anfang Juli dieses Jahres statt.

Chronologie früherer Angriffe auf Trump

Dieses Ereignis hat die Situation vor dem Hintergrund früherer Attentatsversuche und Drohungen gegen Donald Trump weiter verschärft. In den letzten Jahren war der Politiker mehrfach lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt:

Datum und Ort Details des Vorfalls Ergebnis und Strafe Juli 2024, Pennsylvania (Butler) Bei einer Wahlkampfveranstaltung feuerte der 20-jährige Thomas Matthew Crooks vom Dach eines 130 Meter entfernten Gebäudes auf Trump. Trump erlitt eine leichte Verletzung am rechten Ohr. Der Schütze wurde von Agenten des Secret Service neutralisiert. 15. September 2024, Florida (West Palm Beach) Der 58-jährige Ryan Wesley Routh wurde mit einem halbautomatischen Gewehr in der Nähe der Mauer von Trumps Golfclub entdeckt, woraufhin ein Agent des Secret Service das Feuer auf ihn eröffnete. Obwohl der Verdächtige floh, wurde er später gefasst. Im September 2025 wurde er wegen versuchten Attentats schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft plus 5 Jahren verurteilt. Februar 2026, Florida (Mar-a-Lago) Ein bewaffneter Mann in seinen 20ern erschien in der Nähe des Nordtors der Residenz mit einem Kanister und einem Gegenstand, der einer Schrotflinte ähnelte. Als sich die Situation zuspitzte, eröffneten Sicherheitskräfte und ein stellvertretender Sheriff das Feuer und töteten den Angreifer. Unter den Vertretern befand sich auch ein Strafverfolgungsbeamter.

Das neue Drohvideo aus dem Iran hat die US-Spezialdienste erneut in höchste Alarmbereitschaft versetzt.