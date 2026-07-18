Emotionaler Brief von Mbappé an Deschamps: „Dein letzter Tanz“

Kylian Mbappé Vor dem letzten Spiel bei der WM 2026 richtete der Kapitän der französischen Nationalmannschaft eine emotionale Nachricht an Cheftrainer Didier Deschamps. Der Stürmer betonte, dass die Geschichte den Fachmann, der das Team 14 Jahre lang leitete, letztlich richtig bewerten werde.

Das Spiel um Platz drei gegen England wird Deschamps' letzte Partie als französischer Nationaltrainer sein. Mbappés herzliche Worte zeigten, dass die Verbindung zwischen ihnen weit über eine normale Spieler-Trainer-Beziehung hinausgeht.

„Heute ist dein letzter Tanz“

Mbappé begann seine Nachricht in den sozialen Medien mit kurzen, aber ergreifenden Sätzen:

„Heute ist dein letzter Tanz. Du hast uns so viel gegeben.“

Der französische Kapitän gab zu, dass die Spieler Deschamps einen Abschied mit einem WM-Finale und einem weiteren Titel schenken wollten. Doch die Halbfinalniederlage gegen Spanien verhinderte diesen Plan.

„Wir wollten dir ein besseres Ende bereiten, aber das ist uns nicht gelungen“, schrieb Mbappé.

Nun tritt Frankreich gegen England im Spiel um Platz drei an. Für viele Spieler ist dies nicht das erhoffte Finale, aber das Spiel bietet die Chance, Deschamps mit einem Sieg zu verabschieden.

Mbappé würdigt Deschamps' Hauptverdienst

Der Stürmer glaubt, dass Deschamps eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der französischen Nationalmannschaft und ihrer Rückkehr an die Weltspitze gespielt hat.

„Es ist schwer in Worte zu fassen, was du in diesen 14 Jahren für unser Team getan hast. Du warst es, der die entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der französischen Nationalmannschaft gespielt hat.“

Mbappé merkte auch an, dass der Trainer von der Öffentlichkeit nicht immer fair geschätzt wurde. Obwohl Deschamps oft für seinen Spielstil und seine taktischen Entscheidungen kritisiert wurde, machten seine Ergebnisse Frankreich zu einer der konstantesten Nationalmannschaften des letzten Jahrzehnts.

„Die Leute haben deine Größe nicht immer zu schätzen gewusst. Aber die Zeit und die Geschichte werden ihr den wahren Wert verleihen“, sagte der Spieler.

Deschamps führte Frankreich bei drei Weltmeisterschaften in Folge ins Halbfinale. Unter seiner Führung wurde das Team 2018 Weltmeister und erreichte das Finale der WM 2022.

„Danke, dass du mir vertraut hast“

In seiner Nachricht betonte Mbappé besonders, dass Deschamps ihm die Möglichkeit gab, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen.

„Danke, dass du mir die Chance gegeben hast und mir vertraut hast, die Ehre meines Landes so viele Jahre auf höchstem Niveau zu verteidigen.“

Der Spieler bezeichnete Deschamps als eine der größten Persönlichkeiten der französischen Fußballgeschichte. Der Trainer hob 1998 als Kapitän den WM-Pokal in die Höhe und führte die Nationalmannschaft 20 Jahre später als Trainer zum Titel. Er gehört zu den wenigen Fachleuten, die die Weltmeisterschaft sowohl als Spieler als auch als Trainer gewonnen haben.

Welches Erbe hinterlässt Deschamps in Frankreich?

Didier Deschamps wurde 2012 zum Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft ernannt. Während seiner Ära haben die „Les Bleus“:

Die WM 2018 gewonnen;

Das Finale der EM 2016 erreicht;

Silber bei der WM 2022 geholt;

Die UEFA Nations League 2021 gewonnen;

Bei drei Weltmeisterschaften in Folge das Halbfinale erreicht.

Diese Ergebnisse machten Deschamps zu einem der erfolgreichsten Trainer nicht nur in Frankreich, sondern in der Geschichte des Nationalmannschaftsfußballs.

Wie wird der Abschied enden?

Mbappé beendete seine Nachricht mit guten Wünschen für die neue Tätigkeit des Trainers und drückte seine Dankbarkeit für alles aus, was er für das Trikot der Nationalmannschaft getan hat.

„Ich habe nur warme Erinnerungen an all die Momente, die wir geteilt haben, und die Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben.“

Frankreich hat das Finale nicht erreicht, aber Deschamps hat eine letzte Chance, seine 14-jährige Ära mit einem Sieg zu beenden. Die Hauptfrage ist nun: Können Mbappé und seine Teamkollegen den „letzten Tanz“ des Trainers mit einer Bronzemedaille krönen?