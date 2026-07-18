Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, richtete vor dem Finale der WM 2026 eine symbolische Botschaft an die Fans. Er präsentierte ein Foto mit der argentinischen Flagge und seine speziell angefertigten „Letzter Tango“-Schuhe.

Dieser Name ist nicht nur eine Marketing-Idee: Er spielt auf Messis 20-jährige Reise bei Weltmeisterschaften und das wahrscheinlich letzte WM-Finale seiner Karriere an. Adidas hat diese Kollektion der langen Geschichte des Spielers bei Weltmeisterschaften gewidmet.

„Auf zum Finale!“

Messi veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto mit der argentinischen Flagge und wandte sich vor dem Finale an die Fans des Teams.

„Es ist so aufregend, den Weg des ‚Letzten Tangos‘ gemeinsam mit Adidas zu gehen. Auf zum Finale, Argentinien!“, schrieb er.

Die speziellen Fußballschuhe sind in einer Kombination aus Weiß, Hellblau und Gold gehalten. Das Design zeigt Symbole der argentinischen Nationalmannschaft, Messis persönliches Logo und Details zur Rückennummer 10.

Welche Bedeutung steckt hinter dem „Letzten Tango“?

Der Name „Letzter Tango“ verbindet den für die argentinische Kultur typischen Tango mit Messis möglichem „letzten Tanz“ im Fußball.

Für den 39-jährigen Spieler ist dies die sechste Weltmeisterschaft. Wenn Argentinien Spanien besiegt, wird Messi zum zweiten Mal in Folge Weltmeister mit der Nationalmannschaft. Die letzte Mannschaft, die die Weltmeisterschaft zweimal hintereinander gewann, war Brasilien in den Jahren 1958 und 1962.

Argentinien verteidigt den Meistertitel

Argentinien erreichte das Finale als amtierender Weltmeister. Das Team von Lionel Scaloni hat alle sieben Spiele des Turniers gewonnen und geht ungeschlagen in das entscheidende Duell.

Spanien versucht, seinen zweiten Titel seit 2010 zu gewinnen. Im Finale treffen die amtierenden Meister aus Europa und Südamerika aufeinander.

Wann beginnt das Finale nach Taschkenter Zeit?

Das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey, USA, statt.

Das Spiel beginnt um 15:00 Uhr Ortszeit und 19:00 Uhr GMT. Das bedeutet, in Usbekistan beginnt die Partie in der Nacht zum 20. Juli um 00:00 Uhr. Anpfiff.

Messi betonte, dass Argentinien vor dem Finale alles geben werde. Ob sein „Letzter Tango“ mit dem zweiten Meistertitel endet oder ob Spanien dieses historische Szenario durchkreuzt – die Antwort wird auf dem Platz gegeben.