Zwei Auswärtssiege in der Superliga: Wie endete der 12. Spieltag?

Der 12. Spieltag der usbekischen Superliga endete mit zwei interessanten Begegnungen. Dinamo und Surkhon holten wichtige drei Punkte in der Fremde und verbesserten ihre Position in der Tabelle.

Beide Spiele endeten mit einem 2:1-Ergebnis, doch die Siege wurden nach unterschiedlichen Szenarien errungen.

Dinamo sicherte sich den Vorteil bereits in der ersten Halbzeit

Das Team von Dinamo aus Samarkand trat auswärts gegen Qizilqum an und begann die Partie sehr aktiv.

In der 22. Minute eröffnete Firdavs Abdurahmonov den Torreigen. Sieben Minuten später erzielte Anvar Hojimirzayev das zweite Tor für die Gäste aus Samarkand.

In der 55. Minute der zweiten Halbzeit unterlief Dinamo-Verteidiger Haris Hajdarevic ein Eigentor. Obwohl die Gastgeber danach den Druck erhöhten, konnten die Gäste den Sieg über die Zeit retten.

Qizilqum — Dinamo 1:2

Tore: Firdavs Abdurahmonov — 22, Anvar Hojimirzayev — 29, Haris Hajdarevic — 55, Eigentor.

Surkhon erzielte den Siegtreffer innerhalb von vier Minuten

In einer weiteren Partie des Spieltags maß sich Surkhon auswärts mit Andijon. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit.

In der 64. Minute brachte Richard Friday die Gäste in Führung. Andijon glich in der 73. Minute durch ein Tor von Usmonali Ismonaliyev aus.

Doch der Spielstand blieb nicht lange ausgeglichen. In der 77. Minute erzielte Sarvar Abduhamidov das zweite Tor für Surkhon und sicherte seinem Team einen wichtigen Sieg.

Andijon — Surkhon 1:2

Tore: Richard Friday — 64, Usmonali Ismonaliyev — 73, Sarvar Abduhamidov — 77.

Der Kampf in der Tabelle hat sich verschärft

Vor dem 12. Spieltag lag Andijon mit 16 Punkten auf dem 9. Platz, während Surkhon mit 15 Punkten auf dem 10. Rang stand. Der Auswärtssieg ermöglichte es dem Team aus Surkhandarya, den Rückstand auf den Gegner zu verkürzen.

Auch Dinamo machte mit den drei Punkten gegen Qizilqum einen wichtigen Schritt, um sich von den unteren Tabellenplätzen zu distanzieren.

Der Punkteabstand zwischen den Teams in der Superliga ist gering. Daher kann jeder Sieg dazu führen, in der Tabelle mehrere Plätze nach oben zu klettern.

Der 12. Spieltag endete zugunsten der Gäste

Am letzten Tag des Spieltags konnten die Gastgeber keinen einzigen Punkt holen. Während Dinamo die in der ersten Halbzeit herausgearbeitete Führung verteidigte, erzielte Surkhon den entscheidenden Treffer in der Schlussphase.

Nun richtet sich der Fokus auf den nächsten Spieltag. Während der Kampf im unteren und mittleren Tabellendrittel immer intensiver wird, könnten diese beiden Siege im Saisonverlauf von entscheidender Bedeutung sein.