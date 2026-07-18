Mojtaba Khamenei: „Trumps Unterschrift ist kein Vertrauen mehr wert“

Irans Oberster Führer Mojtaba Khamenei beschuldigte die USA,wiederholt gegen mit dem Iran getroffene Vereinbarungen verstoßen zu haben, und betonte, dass dies die Glaubwürdigkeit der Unterschrift von US-Präsident Donald Trump ernsthaft beschädigt habe. Dies schrieb er auf seinem X-Profil.

In seiner Erklärung stellte Khamenei fest, dass Washington wiederholt gegen Absichtserklärungen und eingegangene Verpflichtungen gegenüber dem Iran verstoßen habe. Seiner Meinung nach zeige dies deutlich, dass die Unterschrift des US-Präsidenten „völlig wertlos und unglaubwürdig“ sei.

Der Oberste Führer des Iran warnte die USA zudem in scharfem Ton und betonte, dass „das iranische Volk und die Widerstandsfront Amerika bei Bedarf eine unvergessliche Lektion erteilen können“.