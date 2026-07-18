US-Angeklagter: "Wenn ich könnte, würde ich mehr Muslime töten"

Peter Michael Larsen, der in einem Einkaufszentrum in West Valley City, Utah, einen muslimischen Mann mit einem Messer angegriffen hat, wurde wegen schwerer Straftaten angeklagt. Dies berichtete aa.com.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Angeklagte am 17. Juli wegen versuchten Mordes unter erschwerenden Umständen in zwei Fällen offiziell angeklagt. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall am 13. Juli. Larsen griff den muslimischen Mann mehrmals mit einem Messer an.

Es wird berichtet, dass das Opfer 15 Stichwunden an verschiedenen Körperteilen erlitt und viel Blut verlor. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert; über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen keine offiziellen Informationen vor.

In den Ermittlungsunterlagen heißt es, der Verdächtige habe gestanden, die Tat aus religiösem Hass begangen zu haben. Gegenüber den Strafverfolgungsbehörden gab er an, gezielt Muslime ins Visier genommen zu haben, um andere zu ähnlichen Taten zu ermutigen. Er wählte das Einkaufszentrum, weil er wusste, dass es häufig von Muslimen besucht wird.

"Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich so viele Muslime wie möglich töten", sagte Larsen den Ermittlern.

Nach dem Angriff gelang es Zeugen, den Angeklagten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er befindet sich derzeit im Gefängnis von Salt Lake County. Die Ermittlungen dauern an.